Jovem Pan > Notícias > Política > Presidente dos EUA é ‘inimigo da saúde’, afirma Alexandre Padilha

Presidente dos EUA é ‘inimigo da saúde’, afirma Alexandre Padilha

Declaração acontece após revogação de visto do secretário da pasta, Mozart Júlio Tabosa Sales, e de Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo brasileiro, por conta do programa Mais Médicos

  • Por Jovem Pan
  • 14/08/2025 13h56 - Atualizado em 14/08/2025 15h17
  • BlueSky
Ricardo Stuckert/PR Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita e inauguração da nova planta de produção de medicamentos hemoderivados da Hemobrás Alexandre Padilha durante visita e inauguração da nova planta de produção de medicamentos hemoderivados da Hemobrás

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou nesta quinta-feira (14) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem se referiu como “inimigo da saúde” após revogação de visto de secretário da pasta, Mozart Júlio Tabosa Sales, e de Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro por conta do programa Mais Médicos. Durante inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás em Goiana (PE), Padilha defendeu a parceria com médicos de Cuba e disse sentir orgulho da política e do trabalho dos funcionários públicos atacados.

Ele destacou que as famílias deles também estão impedidas de entrar nos EUA. O ministro fez ainda apontamentos a políticas do líder norte-americano, consideradas negacionistas. “Não estamos enfrentando só o tarifaço. Estamos enfrentando na figura do presidente atual dos EUA, um inimigo da saúde. Antes das tarifas, desde o início do governo dele, ele faz ataques à saúde do mundo como um todo”, disse o ministro. “Ele cortou recursos de produção de vacina dos EUA, ele começou a incentivar uma verdadeira perseguição contra pesquisadores de vacinas”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Padilha continuou a crítica mencionando que pesquisadores estão sendo atraídos ao Brasil após saírem dos EUA por conta da suposta perseguição. O ministro reprovou a saída do país norte-americano da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras políticas adotadas por Trump. “Saiu dos principais fundos de produção de vacinas. Rasgou contratos de produção de vacina com empresas lá dos EUA, porque não quer mais apostar na vacina de RNA mensageiro”, afirmou Padilha, comparando-o com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O seu governo está criando duas plantas de produção de vacina de RNA mensageiro … O Brasil vai passar na frente deles na corrida por essa nova tecnologia”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Trump diz que é necessário ter cúpula trilateral com Zelensky para acordo sobre Ucrânia
Intervenção de Trump para assumir segurança de Washington é 'alarmante e sem precedentes', afirma prefeita
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >