Projeto em Pernambuco busca tratar doença de Chagas perto da casa dos pacientes

Um novo protocolo para o tratamento da doença de Chagas está sendo testado no Sertão do Pajeú, em Pernambuco. A iniciativa visa descentralizar o atendimento, permitindo que os pacientes recebam cuidados na própria cidade onde residem. Atualmente, muitos precisam viajar até unidades de saúde especializadas, como a Casa de Chagas, localizada no Recife, o que pode dificultar o acesso ao tratamento. O diagnóstico da doença de Chagas é um desafio significativo, uma vez que os sintomas não são evidentes logo após a infecção. Isso faz com que a doença se torne crônica de maneira silenciosa, levando a complicações graves, especialmente cardíacas. No Brasil, estima-se que a doença cause cerca de 4,5 mil mortes anualmente, com menos de 10% dos afetados sendo diagnosticados e menos de 1% recebendo o tratamento adequado.

O projeto-piloto, intitulado “Quem tem Chagas, tem pressa”, inclui a realização de testes rápidos. Na fase inicial, profissionais de saúde e moradores das cidades de Triunfo e Serra Talhada participaram de treinamentos. Na sequência, aproximadamente mil pessoas foram testadas, resultando em 9% de diagnósticos positivos para a doença.Os testes rápidos são uma das inovações mais importantes do projeto, pois oferecem resultados em questão de minutos. Em contraste, os exames tradicionais podem levar até 45 dias para serem concluídos. A fase de tratamento está programada para começar em setembro, permitindo que os pacientes realizem o tratamento em suas comunidades.

A doença de Chagas é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e é transmitida principalmente pela picada do inseto barbeiro. Além disso, a infecção pode ocorrer por meio da ingestão de alimentos contaminados ou pela transfusão de sangue. Historicamente, a doença é mais prevalente em áreas rurais com condições de habitação inadequadas. Roberto Barbosa dos Santos, um agricultor que foi diagnosticado tardiamente, está participando do projeto com o objetivo de ajudar a prevenir que outros pacientes enfrentem o mesmo desafio.

