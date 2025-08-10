Corpo de Arlindo Cruz é sepultado no Rio por amigos e personalidades do samba

Cantor morreu na sexta-feira (8), aos 66 anos, no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde maio por complicações de uma pneumonia

O corpo de Arlindo Cruz foi sepultado em cerimônia neste domingo (10), no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Sulacap, no Rio de Janeiro, na presença de amigos, familiares e personalidades do samba e das artes, como Diogo Nogueira e Hélio de la Peña. O sambista morreu na sexta-feira (8), aos 66 anos, em decorrência das complicações de um AVC sofrido em 2017. Antes do sepultamento, o corpo do sambista foi velado na quadra do Império Serrano, na Zona Oeste do Rio, ao estilo “gurufim” – com samba e memória. Segundo o site “GShow”, do Grupo Globo, o corpo do sambista foi levado ao cemitério neste domingo em um caminhão do Corpo dos Bombeiros, em cortejo acompanhado por fãs do artista. Os filhos do sambista, Arlindinho e Flora Cruz, e a viúva dele, Babi Cruz, se emocionaram na despedida. Várias coroas de flores foram enviadas por artistas, escolas de samba, amigos e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em mensagem postada nas redes sociais, Lula lamentou a morte e disse que Arlindo foi um dos compositores e artistas mais talentosos e respeitados do Brasil. “Em essência, o Sambista Perfeito. Arlindo nos deixa um legado de talento, poesia e generosidade, que ficará para sempre na nossa memória. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram tocados por sua arte”, afirmou o presidente. O velório do sambista, neste sábado, 9, contou também com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Homenagens

Nas redes sociais, Arlindo Cruz recebeu várias homenagens. O bloco Cacique de Ramos emitiu uma nota em que diz ter registrado, “com profundo respeito”, a partida de Arlindo Cruz: “Sua trajetória permanece inscrita na história do samba e na memória da nossa instituição, como autor e intérprete que, com talento singular, integrou capítulos essenciais da nossa caminhada”.

Entre os companheiros de longa data estão Zeca Pagodinho, que se manifestou. “Morre hoje o meu compadre, meu parceiro e meu amigo Arlindo Cruz! Que Deus te receba de braços abertos! Sofreu muito e agora merece descansar um pouco! Vá com Deus, meu compadre!”, disse Zeca.

Paulinho da Viola também publicou uma homenagem nas redes. “Com o Fundo de Quintal, ao lado de parceiros como Sombrinha, Zeca e Almir, Arlindo renovou o gênero num tempo em que o samba quase não tocava nas rádios, mas o grupo lotava ginásios. Hoje nos despedimos desse grande artista. Descanse em paz, Arlindo”, escreveu.

Publicado por Nícolas Robert