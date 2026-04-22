Quando a dor vem antes do movimento: o corpo que sofre pelo que ainda não aconteceu

Entenda por que a dor pode surgir antes do movimento e como o fisioterapeuta Prof. João Douglas Gil explica a ligação entre medo, expectativas e o “alarme” do corpo

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Você já sentiu dor antes mesmo de se mexer?

Parece estranho, mas é mais comum do que imaginamos. Pessoas que evitam dobrar o corpo porque “sabem que vai doer”. Atletas que travam antes de um movimento específico. Pacientes que, ao pensar em retomar uma atividade, já sentem o corpo responder com tensão, desconforto ou dor.

E se eu te dissesse que, em muitos desses casos, a dor não começa no movimento, mas na antecipação?

Durante muito tempo, aprendemos que a dor era um sinal direto do corpo, uma resposta a uma lesão, a um desgaste ou a um problema estrutural. Mas a ciência moderna tem mostrado algo mais complexo e, ao mesmo tempo, mais humano.

A dor não é apenas uma resposta ao que está acontecendo. Ela também pode ser uma resposta ao que o cérebro acredita que pode acontecer.

Quando o cérebro prevê perigo antes do movimento

Esse conceito está alinhado com uma das teorias mais relevantes da neurociência atual, o Predictive Processing. De forma simplificada, o cérebro funciona como um sistema de previsão. Ele usa experiências passadas, memórias e emoções para antecipar cenários futuros e preparar o corpo para eles.

Isso significa que, se você já sentiu dor ao realizar determinado movimento, o cérebro pode “aprender” essa associação. E, na tentativa de te proteger, ele começa a antecipar o perigo antes mesmo que ele exista de fato.

O resultado? O corpo entra em estado de alerta. Músculos se contraem. A respiração muda. O sistema nervoso aumenta a vigilância. E, em alguns casos, a dor aparece, mesmo antes do estímulo real.

Não se trata de fraqueza. Nem de imaginação. Trata-se de proteção.

O ciclo da dor: antecipação, tensão e evitação

O problema é que esse mecanismo, que deveria ser pontual e adaptativo, pode se tornar crônico. Quando o cérebro passa a prever ameaça o tempo todo, o corpo vive em um estado constante de prontidão. Esse acúmulo de estresse fisiológico é conhecido como Allostatic Load, uma sobrecarga que, ao longo do tempo, altera o funcionamento do organismo e amplifica a percepção de dor.

É nesse ponto que muitas pessoas se sentem confusas. “Mas meus exames estão normais.” “Não tem nada rompido.” “Então por que ainda dói?”

Porque, em muitos casos, a dor deixou de ser apenas um sinal do tecido… e passou a ser uma resposta do sistema. O cérebro não está interessado em precisão absoluta. Ele está interessado em segurança. E, diante da dúvida, ele prefere errar por excesso de proteção.

É como um alarme sensível demais, que dispara mesmo quando não há invasão.

Na prática clínica, isso aparece com frequência: pacientes que evitam movimentos por medo da dor e, ao evitá-los, reforçam ainda mais a ideia de ameaça. Cria-se um ciclo silencioso: antecipação, tensão, dor, evitação e novamente antecipação.

Como começar a quebrar esse padrão com segurança

Romper esse ciclo exige mais do que tratar músculos ou articulações. Exige compreender o papel das emoções, das memórias e, principalmente, das expectativas.

Reabilitar não é apenas fortalecer o corpo. É, também, ensinar o cérebro a se sentir seguro novamente. Isso envolve exposição gradual ao movimento, educação sobre dor, estratégias de regulação do sistema nervoso e, sobretudo, um processo de reconexão com o próprio corpo: sem medo, sem pressa, sem julgamento.

Porque, no fundo, talvez a pergunta mais importante não seja “onde dói?”, mas sim: “Do que o seu corpo está tentando te proteger?”

Quando entendemos isso, a dor deixa de ser apenas um problema a ser eliminado e passa a ser uma mensagem a ser compreendida. E, muitas vezes, o primeiro passo para melhorar não é fazer mais força: é diminuir o medo.

Prof. João Douglas Gil – CREFITO 3-13198

Fisioterapeuta

Head Nacional da Fisioterapia da Brazil Health