Marina Ruy Barbosa esclarece motivo de ombro roxo durante tradicional baile em Cannes

A estreia de Marina Ruy Barbosa no tapete vermelho do Festival de Cannes foi um dos grandes destaques brasileiros no evento na França. Além de chamar atenção pelas superproduções, a atriz surpreendeu com dois detalhes: o novo visual loiro e uma mancha roxa no ombro. Na noite de quinta-feira (22), Marina participou do tradicional baile da amfAR usando um longo assinado por Olivier Rousteing, diretor criativo da grife francesa Balmain. O modelo pesava mais de 15 quilos e, segundo ela, foi justamente o peso da peça que causou o hematoma no ombro, que ficou visivelmente roxo e com algumas veias saltadas.

O assunto repercutiu nas redes sociais e muitos fãs demonstraram preocupação. No TikTok, Marina respondeu a um seguidor explicando: “O vestido pesava mais de 15kg”, contou. A peça em questão foi feita sob medida para ela. “A noite passada foi incrível. Obrigada, Olivier Rousteing por colocar tanto amor e dedicação no vestido dos meus sonhos (uma obra-prima) e por customizá-lo para meu corpo. Sua criatividade me impressiona. Não tenho palavras para agradecer a todo o time da Balmain e meu time por essa noite”, escreveu Marina no Instagram.

O episódio aconteceu no mesmo dia em que ela abandonou, pela primeira vez, o icônico cabelo ruivo natural. A transformação foi assinada por Mario Henrique, embaixador global da Truss Professional, e agora Marina exibe fios em tom loiro dourado com mechas iluminadas. “It’s time for blond revolution” (“É hora da revolução loira”, em tradução livre), escreveu ao anunciar a novidade. “O início de uma nova era! Não poderia estar mais feliz e confiante em começar essa fase loira”, completou.

