Rússia anuncia vacinas terapêuticas contra câncer a partir de 2025

O governo da Rússia anunciou que, a partir de 2025, começará a disponibilizar vacinas terapêuticas contra o câncer de forma gratuita. Apesar de ainda não haver publicações científicas que comprovem a segurança e a eficácia dessas vacinas, o lançamento está previsto para o início do ano. A tecnologia utilizada é a de RNA mensageiro, a mesma aplicada nos imunizantes contra a Covid-19.

Até o momento, não foram revelados quais tipos de câncer serão alvo da vacina, nem se ela será utilizada como tratamento ou se fará parte de testes clínicos. A falta de clareza nesse aspecto gerou críticas de especialistas, que enfatizam a necessidade de estudos clínicos rigorosos antes que a vacina seja administrada em humanos. Atualmente, os testes pré-clínicos em animais estão em andamento, com a expectativa de que os primeiros resultados sejam divulgados até o final deste ano. A vacina é fruto do trabalho conjunto de cientistas de diversas instituições russas, e o diretor do Instituto Gamaleya afirmou que os ensaios preliminares indicam que a vacina pode inibir o crescimento de tumores.

As vacinas terapêuticas baseadas em RNA mensageiro atuam estimulando o sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas. Essa abordagem inovadora permite a produção de proteínas específicas que potencializam a resposta imunológica contra o câncer. Outras empresas, como Moderna e BioNTech, também estão investindo no desenvolvimento de vacinas terapêuticas utilizando a tecnologia de RNA mensageiro, apresentando resultados promissores em suas pesquisas. Especialistas do setor acreditam que as primeiras vacinas contra o câncer poderão ser aprovadas até 2030.

