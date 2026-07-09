Saiba o que é o câncer de orofaringe, doença do ator Edward Boggiss

O artista morreu nesta quinta-feira (9) e era conhecido por seus papéis em 'Malhação' e o seriado 'Sandy & Junior'

O câncer de orofaringe, doença que o ator Edward Boggiss enfretava desde 2024, é o tipo que se desenvolve na parte da garganta que fica logo atrás da boca, local que os médicos chamam de orofaringe. Boggiss morreu nesta quinta-feira (9), aos 49 anos, mas a causa da morte não foi confirmada.

A orofaringe é a região da garganta localizada imediatamente atrás da boca. A área engloba estruturas anatômicas importantes, incluindo partes como a base da língua, as amígdalas e as paredes laterais e posterior da garganta.

Segundo o centro oncológico em São Paulo, o A.C. Camargo Cancer Center, a região é essencial para o corpo, pois participa ativamente da respiração, fala, alimentação, mastigação e deglutição dos alimentos.

Em relação ao tipo de tumor, o centro oncológico informa ainda que mais de 90% dos cânceres que atingem a boca e a garganta são classificados como carcinomas de células escamosas, que é um tipo de câncer que se origina nas células epiteliais, os tecidos que revestem a pele, as cavidades e os órgãos internos.

Alguns fatores aumentam o risco de desenvolver o câncer de orofaringe:

Fumo;

Álcool;

Idade avançada (a maioria dos pacientes com o câncer estão tem 65 anos ou mais);

Maioria das vítimas da doença são homens;

Produtos químicos (substâncias como níquel, amianto e gases de ácido sulfúrico também aumenta o risco de câncer de garganta).

Os sintomas principais são:

Rouquidão ou outras mudanças na voz;

Dificuldade para engolir ou sensação de que alguma coisa está presa na garganta;

Irritação da garganta que não passa;

Dor de ouvido;

Caroço no pescoço;

Tosse;

Dificuldade para respirar;

Perda de peso inexplicável.

Morte de Edward Boggiss

Conhecido por personagens que marcaram uma geração de jovens telespectadores, Edward Boggiss fez papéis como Anthony Grilo (Tony), o vilão da série Sandy & Junior (2002), e Caio Perez, da quinta temporada de Malhação (1999).

A morte foi anunciada pelo ator Pedro Garcia Netto, amigo de Boggiss, e confirmada pela filha do artista, Julia Boggiss. A causa não foi divulgada, mas o ator enfrentava câncer de orofaringe com comprometimento pulmonar, diagnosticado em 2024.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens ao artista. A filha publicou uma mensagem de despedida ao pai: “Descanse em paz, papi. Te amo para sempre”. O primo de Edward, George Patrick, médico cirurgião e paliativista, também lamentou a perda.

Além dos trabalhos em Malhação e Sandy & Junior, Boggiss participou de outras produções da televisão brasileira, incluindo as novelas Laços de Família (2001), O Profeta (2006) e Chamas da Vida (2008), da Record, além da série infantil Caça Talentos (1998). Seu último trabalho na televisão foi em 2010, no seriado A Vida Alheia.