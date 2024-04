São Paulo e Rio de Janeiro realizam dia D da vacinação contra a gripe neste sábado

Campanha deste ano começou em 25 de março e irá até dia 31 de maio

Tânia Rêgo/Agência Brasil A imunização acontecerá nos 645 municípios de São Paulocom apoio da Secretaria de Saúde



Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro estão realizando o dia D da vacinação contra a gripe neste sábado(13). O público alvo é o grupo prioritário, como crianças de até 6 anos, gestantes, puérperas e idosos. A imunização acontecerá nos 645 municípios com apoio da Secretaria de Saúde. O objetivo é atingir 90% desse publico, ou seja, 18 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde começou a campanha contra gripe em março, antes do previsto, devido à identificação de uma maior circulação dos vírus respiratórios. A imunização acontece nas AMA/UBS integradas das 7h as 19h.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A expectativa do governo do Rio de Janeiro é aplicar dois milhões de doses também para esse grupo prioritário. Em todo o estado, são mais de dois mil pontos de vacinação e na capital fluminense são 600 locais para imunização, que deve ocorrer entre as 8h às 17h.

*Com informações da repórter Camila Yunes