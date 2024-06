São Paulo registra 922 óbitos por dengue

1.106 mortes seguem em investigação e mais de 1,3 milhão de casos foram confirmados pelo Ministério da Saúde

O estado de São Paulo atingiu a marca de 922 óbitos por dengue nesta segunda-feira (3), de acordo com dados do painel da dengue estadual. Além disso, há outras 1.106 mortes em investigação. No total, São Paulo registra 1.371.593 casos confirmados da doença, sendo 16.333 classificados com sinal de alarme e 1.679 como dengue grave. Segundo informações do painel de monitoramento em arboviroses do Ministério da Saúde, no último ano o estado registrou 293 óbitos por dengue. Comparando com os números atuais, houve um aumento de 214% nas mortes causadas pela doença. As cidades que mais registraram óbitos por dengue em São Paulo são: São Paulo (180), Guarulhos (67), Jacareí (67), São José dos Campos (65), Taubaté (32), Campinas (30), Rio Claro (19), Sorocaba (19), Pindamonhangaba (17), Bebedouro (14), Franca (12) e Marília (12).

Na capital paulista, todos os distritos continuam com alta incidência de dengue, principalmente nas zonas leste e norte, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, o estado registrou um aumento de 38% na procura por testes de dengue nos laboratórios privados, segundo análise do Instituto Todos pela Saúde (ITpS).

Na última quarta-feira (29/5), o Ministério da Saúde anunciou a entrega da quinta remessa de vacinas contra a dengue, totalizando mais 991,3 mil doses distribuídas. Em São Paulo, estão sendo imunizados contra a doença adolescentes de 10 a 14 anos.

