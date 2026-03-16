Tabela SUS Paulista promoveu aumento de 37,9% em internações

O programa busca realizar procedimentos médicos com o complemento do valor que os hospitais recebem atualmente do Ministério da Saúde

Freepik Médicos se preparando para cirurgia



O número de internações de alta complexidade aumentou em 37,9% no estado de São Paulo na comparação entre 2022 e 2025. O avanço aconteceu graças à Tabela SUS Paulista, uma iniciativa do governo de São Paulo que tem como objetivo aumentar o atendimento na rede pública de saúde e reduzir as filas.

O programa busca realizar os procedimentos com o complemento do valor que os hospitais recebem atualmente do Ministério da Saúde pelos procedimentos hospitalares, com possibilidade das unidades receberem até cinco vezes a tabela adicional do SUS.

Apesar do anúncio da Tabela SUS Paulista ter sido em agosto de 2023, o programa entrou em vigor em fevereiro de 2024. Em dois anos, já foram destinados R$ 9 bilhões à saúde estadual.

Este modelo inovador de remuneração foi criado com o objetivo de beneficiar 354 hospitais em todas as regiões do estado, entre eles Santas Casas, entidades filantrópicas e autárquicas. Estes equipamentos representam hoje 50% do atendimento hospitalar no sistema único de saúde paulista.

Segundo o governo de São Paulo, em 2025 o programa foi ampliado com a inclusão dos hospitais municipais na Tabela SUS Paulista, contemplando mais de 100 unidades em cerca de 70 cidades. A medida atende a uma demanda histórica e fortalece o financiamento tanto da atenção de primeiros socorros quanto da especializada.

A Tabela SUS Paulista foi criada para corrigir a defasagem histórica dos valores da tabela federal. Com cirurgias pagas em valor justo, os hospitais pararam de ter prejuízo nos procedimentos. Permitindo a abertura e reativação de mais de 8 mil leitos em todo o estado de São Paulo.