Vacina contra HPV disponível para mulheres infectadas

Benefício da vacina é reduzir chances de recidiva em quem já trata lesões

Marcelo Camargo/Agência Brasil A eficácia da vacina foi comprovada em mulheres com idades entre 27 e 45 anos



A vacina contra o HPV está atualmente acessível no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes com idades entre 9 e 14 anos. Além disso, adultos que pertencem a grupos específicos, como aqueles vivendo com HIV, transplantados e pacientes oncológicos, também têm a oportunidade de se vacinar. Pesquisas recentes sugerem que mulheres adultas já infectadas pelo HPV podem se beneficiar da imunização, pois ela oferece proteção contra outros subtipos do vírus.

Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), enfatizou que mulheres sexualmente ativas que já estão infectadas pelo HPV continuam expostas ao risco de novas infecções. A vacina tem o potencial de diminuir as chances de recidiva em indivíduos que já passaram por tratamento de lesões causadas pelo vírus. Ela também destacou que o Uruguai se tornou o primeiro país nas Américas a disponibilizar a vacina gratuitamente para aqueles que já apresentaram lesões.

A eficácia da vacina foi comprovada em mulheres com idades entre 27 e 45 anos, mostrando que ela pode oferecer proteção duradoura. Mônica ressaltou que as vacinas contra o HPV são seguras e eficazes, mesmo para mulheres em idade mais avançada. Além de prevenir novas infecções, a vacina também atua na proteção contra recidivas após o tratamento de lesões.

Publicado por Tamyres Sbrile