Vai viajar? Como levar remédios sem risco no calor, no carro e no avião

Cuidados simples para proteger seus remédios, evitar problemas em aeroportos e garantir que o tratamento funcione durante toda a viagem, seja de carro, ônibus ou avião

Freepik Temperaturas extremas e a variação de pressão podem danificar fórmulas sensíveis,



Remédios são sensíveis ao calor, à luz, à umidade e até às vibrações e impactos do trajeto. Por isso, com a chegada do verão e das férias, aumentam as dúvidas sobre como levar medicamentos em viagens, seja para destinos nacionais ou internacionais, de avião, carro ou ônibus.

É importante entender que medicamento não é acessório. Ele sofre com calor, luz, umidade e também com movimentos bruscos da viagem. Uma simples falha no transporte pode comprometer a ação terapêutica. Algumas regras de ouro, que valem para todo viajante, são essenciais para garantir eficácia, segurança e evitar transtornos com autoridades sanitárias.

Medicamentos sempre na bagagem de mão

Remédios não devem ir no porão da aeronave. As temperaturas extremas e a variação de pressão podem danificar fórmulas sensíveis, especialmente insulinas, hormônios, antibióticos líquidos e soluções homeopáticas. Na bagagem de mão, é possível ter muito mais controle da temperatura, além de evitar perdas caso a mala seja extraviada.

Isso vale para:

medicamentos de uso contínuo (hipertensão, diabetes, tireoide);

anticoncepcionais;

ansiolíticos e antidepressivos;

analgésicos e anti-inflamatórios de uso eventual.

Atenção às regras internacionais: frascos acima de 100 ml só entram com comprovação médica. Colírios, xaropes e soluções devem estar em sacos transparentes, conforme as normas de segurança.

Manter tudo na embalagem original com receita médica

Carregar os medicamentos na embalagem original, com bula e rótulo, não é opcional, é essencial, principalmente no exterior. Isso reduz suspeitas e comprova que o produto é realmente um medicamento. Para substâncias controladas, a receita é obrigatória.

Para países mais rígidos, como EUA e vários países da Europa, recomenda-se levar também uma declaração médica em inglês descrevendo o tratamento.

Como transportar medicamentos que precisam de refrigeração

Insulinas, colírios e alguns hormônios precisam ser mantidos entre 2 e 8 graus Celsius. Sendo assim, é importante usar bolsas térmicas específicas para medicamentos com placas de gelo rígidas, que mantêm a temperatura mais estável, e sem encostar o frasco diretamente no gelo, pois isso pode congelar o medicamento e torná-lo inutilizável.

Vale lembrar que temperaturas fora da faixa recomendada degradam o princípio ativo. É como se o remédio perdesse sua força durante a viagem.

Homeopatia também exige cuidado especial

Os medicamentos homeopáticos são extremamente sensíveis ao calor, à luz e a campos eletromagnéticos. Por isso, devem ser transportados longe de celulares e aparelhos eletrônicos.

Além disso, os frascos devem estar sempre bem fechados, sem exposição ao sol, protegidos da umidade e nunca devem ser colocados, por exemplo, no porta-luvas do carro, onde a temperatura sobe muito.

A vibração energética do medicamento, responsável por sua ação terapêutica, pode se alterar com facilidade. O cuidado preserva sua eficácia.

Não transfira comprimidos para porta-comprimidos sem necessidade

Essa é uma praticidade que pode sair caro. Além de perder informações essenciais (nome, dose, lote e validade), comprimidos soltos podem despertar suspeita em fiscalizações, especialmente em aeroportos internacionais.

E há risco físico também, já que pastilhas e comprimidos absorvem umidade com facilidade. Fora da embalagem original, ficam mais propensos a deteriorar.

No mais, para as viagens de férias ficarem ainda mais seguras, vale montar uma mini farmacinha. Junto com as malas, é importante montar um kit compacto e eficiente com:

analgésicos e anti-inflamatórios permitidos;

antitérmico;

antialérgico;

protetor gástrico;

sais de reidratação oral;

curativos, gaze e antisséptico;

os medicamentos de uso contínuo já organizados por dias e horários.

Transportar medicamentos corretamente não é um detalhe, é parte fundamental da segurança na saúde. Seja para um fim de semana na praia ou uma temporada no exterior, seguir essas orientações é garantir que o tratamento funcione como deveria: em qualquer lugar do mundo.

Jamar Tejada, farmacêutico homeopata (CRF SP 39516)