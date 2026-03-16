Ônibus são sequestrados e usados como bloqueio em operação no RJ

A ação causou a interdição dos dois sentidos da Rua Cândido Benício, na altura do Ipase, na zona oeste; doze linhas foram impactadas

ARION MARINHO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Um homem foi baleado e socorrido à UPA da Taquara. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu



Quatro ônibus foram atravessados nesta segunda-feira (16), em uma rua da Praça Seca, na zona oeste do Rio, em uma retaliação a uma operação policial no Morro da Covanca, em Jacarepaguá, que deixou um homem morto.

De acordo com a Polícia Militar, policiais realizavam patrulhamento no Complexo da Covanca, quando avistaram indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens atiraram contra a equipe e houve confronto.

Um homem foi baleado e socorrido à UPA da Taquara. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele foi apreendida uma pistola.

“Em retaliação à ação policial, indivíduos utilizaram ônibus para obstruir a Rua Cândido Benício, na Praça Seca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Policiais militares do 18º BPM e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) atuam no local”, diz a PM.

A ação causou a interdição dos dois sentidos da Rua Cândido Benício, na altura do Ipase. Doze linhas de ônibus foram impactadas e tiveram a circulação suspensa temporariamente.

*Estadão Conteúdo