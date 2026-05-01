Jovem Pan > Segurança > Brasil tem menor número de homicídios no primeiro trimestre em 10 anos

Brasil tem menor número de homicídios no primeiro trimestre em 10 anos

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça, a quantidade de latrocínios (roubo seguido de morte) também é a menor desde 2026

  • Por Jovem Pan
  • 01/05/2026 14h07
  • BlueSky
Divulgação / Polícia Militar Operação da PM mira o combate a crimes 'quebra-vidros' Ainda segundo os dados divulgados, o número de mandados de prisão cumpridos entre 2022 e 2026 aumentou em 37%

O Brasil registrou o menor número de homicídios dolosos e latrocínios nos últimos dez anos, nos primeiros três meses de 2026. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta quinta-feira (30), por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

De 2016 a 2026, houve uma redução de 42,7% no número de homicídios dolosos, saindo de 12.719 para 7.289. De 2022 para este ano, a redução foi de 25%. Os latrocínios (roubos seguidos de morte) foram de 591 em 2016 para 160 em 2026.  O número representa uma redução de 54%. Se comparado com 2022, a redução foi de 48%.

Ainda segundo os dados divulgados, o número de mandados de prisão cumpridos entre 2022 e 2026 aumentou em 37%, saindo de 53.212 para 72.965. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, os resultados são fruto de uma mudança no enfrentamento do crime por parte do Estado.

Também segundo o ministro, a estratégia nacional tem priorizado a integração entre a União e os estados, com utilização de dados e foco em estruturas econômicas do crime.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >