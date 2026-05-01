Brasil tem menor número de homicídios no primeiro trimestre em 10 anos

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça, a quantidade de latrocínios (roubo seguido de morte) também é a menor desde 2026

Divulgação / Polícia Militar Ainda segundo os dados divulgados, o número de mandados de prisão cumpridos entre 2022 e 2026 aumentou em 37%



O Brasil registrou o menor número de homicídios dolosos e latrocínios nos últimos dez anos, nos primeiros três meses de 2026. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta quinta-feira (30), por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

De 2016 a 2026, houve uma redução de 42,7% no número de homicídios dolosos, saindo de 12.719 para 7.289. De 2022 para este ano, a redução foi de 25%. Os latrocínios (roubos seguidos de morte) foram de 591 em 2016 para 160 em 2026. O número representa uma redução de 54%. Se comparado com 2022, a redução foi de 48%.

Ainda segundo os dados divulgados, o número de mandados de prisão cumpridos entre 2022 e 2026 aumentou em 37%, saindo de 53.212 para 72.965. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, os resultados são fruto de uma mudança no enfrentamento do crime por parte do Estado.

Também segundo o ministro, a estratégia nacional tem priorizado a integração entre a União e os estados, com utilização de dados e foco em estruturas econômicas do crime.