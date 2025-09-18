Campanha paulista que combate violência contra a mulher é finalista em prêmio internacional

Case do governo estadual concorre em três categorias: Bem-Estar Social/Sem Fins Lucrativos, Pivotagem Crítica/Resposta a Crise e Solução Inovadora de Marketing

Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP Palácio dos Bandeirantes ficou rosa e azul durante lançamento do movimento SP por Todas



O governo de São Paulo chegou à final do Effie Awards 2025 com o movimento SP por Todas, que dá visibilidade às políticas estaduais de proteção e autonomia das mulheres. O case concorre em três categorias: Bem-Estar Social/Sem Fins Lucrativos, Pivotagem Crítica/Resposta a Crise e Solução Inovadora de Marketing. Os vencedores serão anunciados na próxima segunda-feira (22).

Criado em parceria com a agência DPZ, o projeto — apresentado internacionalmente como Her Dome (“A Redoma Dela”) — reúne iniciativas de segurança e acolhimento contra a violência de gênero. Entre elas estão:

Aplicativo SP Mulher : permite registrar boletins de ocorrência online, possui botão do pânico para mulheres com medida protetiva e alerta a polícia em tempo real quando há violação de restrição judicial.

: permite registrar boletins de ocorrência online, possui botão do pânico para mulheres com medida protetiva e alerta a polícia em tempo real quando há violação de restrição judicial. Cabine Lilás : atendimento especializado pelo telefone 190.

: atendimento especializado pelo telefone 190. Auxílio-Aluguel : apoio financeiro temporário para mulheres em situação de risco.

: apoio financeiro temporário para mulheres em situação de risco. Protocolo Não se Cale: ação de resposta imediata a casos de assédio em bares, restaurantes, casas noturnas e eventos.

Reconhecimento internacional

O movimento já conquistou dois Leões de Bronze no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions 2025, na França. Os prêmios foram nas categorias Health & Wellness – Tech: Use of Technology, que valoriza soluções tecnológicas para desafios sociais, e Glass: The Lion for Change, dedicada a iniciativas de impacto social.

SP por Todas

O programa estadual busca ampliar a conscientização pelo fim da violência contra a mulher e fortalecer a rede de proteção, acolhimento e autonomia feminina. Além das ações já citadas, inclui a expansão do aplicativo SP Mulher Segura, que conecta a vítima diretamente à polícia em caso de aproximação do agressor, e a criação de novas Delegacias da Mulher 24 horas.