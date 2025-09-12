Libanês mata mulher, enteados e fere sogra em Santa Catarina

Um libanês de 49 anos, identificado como Ramzi Mohsen Hamdar, matou sua esposa, Ingrid Iolly Araujo Silva Berilo, de 40 anos, e de seus dois enteados, de 11 e 15 anos, antes de cometer suicídio. A tragédia ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), no bairro Saguaçu, em Joinville, Santa Catarina. A sogra de Hamdar, Rita de Cássia, de 65 anos, também foi atingida e está em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada pelo irmão do autor, que encontrou o corpo de Hamdar na residência, com uma pistola calibre .380 em sua mão. As vítimas fatais foram localizadas com múltiplas lesões por disparos de arma de fogo. Ingrid foi encontrada no corredor, enquanto um dos enteados estava em um dos quartos e o outro, ao lado da avó, no último cômodo da casa. A sogra, Rita de Cássia, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital São José, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado grave.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com as autoridades, Ramzi Mohsen Hamdar possuía antecedentes criminais por ameaça, invasão de propriedade, desobediência a decisão judicial, injúria, calúnia e difamação. A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer a dinâmica dos fatos e a motivação do crime. Vizinhos e pessoas próximas estão sendo ouvidos para auxiliar na apuração.