Família do traficante Peixão é detida tentando fugir do país

Álvaro Malaquias Santa Rosa, de 38 anos, é um dos criminosos mais procurados do Rio e chefe do tráfico no Complexo de Israel; foram encontradas diversas joias com os familiares

Reprodução/PRF Eles foram levados pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul



Quatro membros da família de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão“, chefe do Terceiro Comando Puro (TCP) foram detidos hoje a caminho da Bolívia com uma grande quantidade de joias. Peixão, de 38 anos, é um dos criminosos mais procurados do Rio. Abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 12h, na BR-262. Eles foram levados pela Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, prestaram depoimento e foram liberados. As forças foram acionadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para interceptar dois veículos que seguiam em direção a Corumbá, fronteira com a Bolívia, partindo de Campo Grande (MS).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A família encontrada é composta pela sua mulher, três filhos e um sobrinho. Com eles, foram encontradas diversas joias, muitas delas com marcações que faziam referência a quadrilha que controla o Complexo de Israel. Um dos cordões encontrados no veículo tem uma grande estrela de Davi. O sobrinho afirmou ser dono das joias. A família responderá por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e organização criminosa.