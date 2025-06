Jovem no espectro autista é mantido refém na Zona Norte de São Paulo

Suspeito se escondeu na casa da família da vítima enquanto fugia de um roubo; Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado para conduzir a negociação

Reprodução/ Google Street View Residência da vítima na Rua Pedro Taques Pires, Parque Novo Mundo



A Polícia Militar informa que uma ocorrência na Rua Pedro Taques Pires, região da Vila Maria, foi iniciada por volta das 08h desta sexta-feira (20). Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (5º BPM/M) atenderam ao chamado de um roubo a residência e realizaram cerco ao local. Pelo menos três membros da família foram resgatados com segurança pelos policiais militares. No entanto, um dos suspeitos se trancou em um cômodo da residência com o filho da família, de 19 anos, no espectro autista. A negociação foi conduzida por equipes especializadas do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE).

Informações preliminares indicam que o suspeito possui diversas passagens criminais por roubo e receptação. De acordo com a PM, o jovem foi feito de refém pelo suspeito que tentou se esconder na casa dele após um roubo a uma outra residência.

*Em atualização