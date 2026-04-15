Ação da Polícia Federal que visa combater uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro também prendeu os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo

Divulgação / Polícia Federal Criador da página Choquei é preso em operação da PF



O criador da página Choquei, influenciador Raphael Sousa Oliveira, foi preso nesta quarta-feira (15), em Goiânia, durante a Operação Narco Fluxo deflagrada pela Polícia Federal. Mais cedo, os cantores MC Ryan SP e Poze do Rodo haviam sido presos na mesma ação.

A operação tem como objetivo desarticular uma associação criminosa suspeita de movimentar valores ilícitos no Brasil e no exterior, inclusive por meio de criptoativos. A operação conta com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e é resultado de desdobramentos de investigações anteriores.

Segundo a PF, o grupo utilizava mecanismos de ocultação e dissimulação de recursos, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptomoedas.

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos, em endereços distribuídos por diversos estados e no Distrito Federal.

A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens, além de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilegais e garantir eventual ressarcimento.

Durante a operação, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos. As investigações continuam, e os suspeitos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

*Matéria em atualização