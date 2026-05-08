PM de SP prende cinco pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e furto

Detenções ocorreram durante a Operação Impacto Força Total, realizada na zona oeste da capital

Divulgação Cinco pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e furto



A Polícia Militar de São Paulo prendeu, na quinta-feira (7), cinco pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e furto. As detenções ocorreram durante a Operação Impacto Força Total, realizada na zona oeste da capital. Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo a tráfico de drogas e liberado para os pais.

A ação teve como foco o combate aos crimes de roubos e furtos de celulares e objetos de valor nas regiões de Pinheiros, Vila Madalena e imediações. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas, duas por furto, além do adolescente apreendido.

Durante as ações, 428 porções de drogas foram apreendidas, entre elas: maconha, cocaína, crack, skank, ICE, dry, ecstasy, lança perfume e metanfetamina. Além disso, quatro celulares foram apreendidos e duas motos recolhidas.

Ao todo, participaram da operação 62 policiais militares, distribuídos em 19 viaturas. O helicóptero Águia também apoiou a ação. O efetivo reuniu equipes de Radiopatrulhamento, Força Tática, Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep) e Policiamento Montado.

Segundo a corporação, o planejamento operacional foi definido a partir de análises criminais, inteligência policial e georreferenciamento, permitindo o direcionamento do policiamento para áreas com maior incidência de ocorrências.