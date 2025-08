Saiba como era ‘megacentral’ de telemarketing usada para aplicar golpes em SP

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais encontraram quadros com metas financeiras e roteiros de abordagem que orientavam os suspeitos na manipulação das vítimas

Ao menos 60 pessoas foram encaminhadas para prestar esclarecimentos à polícia sobre uma ‘megacentral’ de telemarketing, usada para aplicar golpes por estelionatários, que foi desarticulada nessa quinta-feira (31), durante operação da Polícia Civil paulista. A ação ocorreu em um prédio comercial em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os nomes não foram revelados, desta forma a defesa não foi localizada. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os investigadores encontraram a central em pleno funcionamento.

“Os supostos ‘funcionários’ estavam aplicando o golpe em tempo real contra novas vítimas. Também foram localizados quadros com metas financeiras e roteiros de abordagem que orientavam os suspeitos na manipulação das vítimas”, disse a secretaria. No local foram apreendidos aproximadamente 50 computadores, celulares e documentos diversos, que vão ajudar a esclarecer o crime. Segundo a polícia, as investigações tiveram início após denúncia de uma vítima que relatou ter sido enganada ao contratar um falso serviço de assessoria para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por meio de um aplicativo de mensagens.

, incluindo falsas renegociações de juros em empréstimos consignados, financiamentos bancários e supostos serviços de regularização de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). “Os suspeitos, em nome de quem as empresas estavam registradas, possuem diversos boletins de ocorrência contra eles. As buscas prosseguem”, disse a Secretaria da Segurança. A ocorrência continua em andamento e sendo registrada na 2ª Delegacia Cerco Sul, de acordo com a pasta.

Publicado por Fernando Dias