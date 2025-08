IPC-S aumenta 0,37% em julho e confirma expectativas do mercado

Três dos oito grupos que compõem o índice mostraram aumento em seus preços

Marcos Santos/USP Imagens O setor de Vestuário, por sua vez, registrou uma mudança negativa, com a variação passando de 0,31% para -0,07%



O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou uma elevação de 0,37% em julho, superando o aumento de 0,16% observado em junho, conforme dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Nos últimos 12 meses, o IPC-S acumula uma alta de 4,05%, enquanto em 2025, o índice já apresenta um crescimento de 3,06%. O resultado de julho ficou alinhado com as previsões do mercado, cuja mediana era de 0,36%. Três dos oito grupos que compõem o IPC-S mostraram aumento em seus índices. O grupo de Saúde e Cuidados Pessoais passou de -0,02% para 0,69%, enquanto Habitação subiu de 0,57% para 0,88%. Despesas Diversas também teve um crescimento significativo, saltando de 0,05% para 1,10%. Em contrapartida, o grupo de Alimentação apresentou uma deflação menos acentuada, caindo de -0,19% para -0,04%.

O setor de Vestuário, por sua vez, registrou uma mudança negativa, com a variação passando de 0,31% para -0,07%. Essa movimentação nos índices reflete as pressões inflacionárias em diferentes segmentos da economia, que impactam diretamente o bolso do consumidor. Entre os fatores que contribuíram para a alta do IPC-S, destaca-se o aumento nas tarifas de eletricidade residencial, os preços de passagens aéreas, aluguel de imóveis e taxas de condomínio. Em contrapartida, itens como gasolina, batata-inglesa, cebola, arroz e seguro de veículo exerceram pressão negativa sobre o índice, ajudando a moderar o crescimento geral.

