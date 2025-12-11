Mãe admite abuso de filha de três anos: ‘Mereço tudo o que vier’

Leilane Vitória Oliva e Andrey Gabriel Eduardo Bento Zancarli, padrasto da criança, foram presos nesta quarta após denúncia

Marcelo S. Camargo/Governo doEstado de SP O casal aguarda o resultado de audiência de custódia para saber se continuaram presos e onde seriam presos



Leilane Vitória Oliva Coelho admitiu nesta quinta-feira (11) que abusou da filha de 3 anos. Ela também teria filmado os atos com o padrasto da criança, Andrey Gabriel Eduardo Bento Zancarli, em Ribeirão Preto (SP). Ela se diz arrependida. “Eu amo a minha filha, não sei o que deu em mim. Um vídeo estragou tudo. Uma coisa ruim que você faz anula todas as coisas boas. Eu mereço tudo o que vier, o que me acontecer, mereço tudo”, declarou Leilane após prestar depoimento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ela e o padrasto da criança foram presos na última quarta-feira (10), após denúncia de um homem que mantinha relações extraconjugais com Leilane. Ele teria visto indícios dos abusos no celular de Leilane. O casal aguarda o resultado de audiência de custódia para saber se continuaram presos e onde seriam presos. Eles também tem uma filha de 4 meses. Os dois admitiram trocar mensagens com fantasias sexuais, mas que não expuseram a criança a nenhum ato sexual.