Mulher esfaqueia cabeleireiro em SP: ‘Minha franja parece o Cebolinha’

‘Ele não quis devolver meu dinheiro e nem resolver minha situação’, disse Laís Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 anos, que confessou o crime

Reprodução Caso ocorreu na Zona Oeste da capital, na Barra Funda, na Avenida Marquês de São Vicente



Uma mulher esfaqueou um cabeleireiro em São Paulo, após desaprovar seu corte de cabelo, na tarde de terça-feira (5). Funcionários do salão conseguiram conter a mulher, que foi presa pela polícia.

Caso ocorreu na zona oeste da capital, na Barra Funda, na Avenida Marquês de São Vicente. Laís Gabriela Barbosa da Cunha, de 27 anos, disse que Eduardo Ferrari, o cabeleireiro, teria cortado sua franja errada: “Ele não quis devolver meu dinheiro e nem resolver minha situação”, disse em imagens registradas pelo apresentador Bruno Tálamo e divulgadas por ele em suas redes sociais.

Em vídeo cedido à Jovem Pan, é possível ver o momento em que a mulher tira a faca da bolsa e esfaqueia Eduardo. Veja:

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Ela também alega que o procedimento resultou em corte químico no seu cabelo, o que leva à quebra abrupta e rompimentos de fios pela fragilidade deles, afirmando que isso seria motivo suficiente para dar a facada.

Segundo Laís, ela teria realizado o procedimento há um mês. “Ele pegou meu cabelo e começou a picotar ele com uma tesoura navalha. Minha franja está parecendo o Cebolinha porque ele cortou todo o meu cabelo”, disse a mulher, fazendo referência ao personagem da Turma da Mônica.

Laís diz que tentou contato pelo WhatsApp com o salão, foi ignorada por dois dias e que só foi respondida após xingar o profissional de “viado desgraçado”. Ela termina as gravações ameaçando novamente Eduardo: “Esse viado vai morrer”. Um funcionário do salão afirmou à Jovem Pan que a equipe ainda está abalada com o ocorrido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e a Polícia Militar, a mulher confessou o crime, que foi registrado como lesão corporal, ameaça e autolesão. Caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

O que diz a vítima

A reportagem tenta contato com Eduardo e a defesa de Laís Gabriela. O espaço está aberto para manifestações de ambos.

Nas redes do cabeleireiro, um texto publicado pela sua defesa afirma que a mulher passou a agir de forma agressiva após pedir para que o salão devolvesse seu dinheiro. Foi então que aconteceu a agressão.

A polícia tipificou o crime como lesão corporal, o que discorda a defesa. Segundo a advogada, o caso deveria ser registrado como tentativa de homicídio. A nota também diz que Eduardo está bem.