Tempo firme e aumento do calor: como fica a temperatura em SP no fim do verão

Capital paulista terá dias de sol, tempo seco e máximas de até 31ºC; chuva deve retornar somente no fim de semana

Divulgação/Governo de SP Tempo permanece estável com sol e temperaturas em elevação na cidade de São Paulo nos últimos dias do verão que termina na sexta-feira (20)



O tempo permanece estável com sol e temperaturas em elevação na cidade de São Paulo nos últimos dias do verão que termina na sexta-feira (20), quando tem início o outono no país. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a máxima fica acima dos 30ºC ao menos até terça-feira (17).

Conforme a Meteoblue, na quarta-feira (18), os termômetros chegam aos 29ºC. Posteriormente, até o fim de semana, a variação esperada é entre 26ºC e 27ºC. A previsão indica chuva somente no sábado (21).

Nesta segunda-feira (16), a capital amanheceu com poucas nuvens e temperaturas agradáveis. Não há registro de precipitação em toda a faixa leste do estado.

“O dia segue ensolarado e com temperaturas em elevação. Os termômetros podem chegar aos 31°C, com índices de umidade atingindo valores mínimos próximos aos 35%. No fim da tarde a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, porém não há condição de chuva”, afirma o CGE.

Na terça-feira, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia. As máximas podem chegar aos 30°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 35%. Também não há previsão de chuva.

*Com informações do Estadão Conteúdo