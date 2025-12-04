PF apreende mais de 600kg de cocaína em Blumenau; dois são presos

Além da droga, vários bens de luxo foram apreendidos na residência de um dos suspeitos

Divulgação / PF PF apreende mais de 600kg de cocaína em Blumenau/SC e prende dois homens



A Polícia Federal apreendeu 613 kg de cocaína e prendeu um homem em flagrante na última terça-feira (2), durante uma operação de repressão ao tráfico internacional de drogas em Blumenau (SC). A ação contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.

A droga foi encontrada em um galpão de uma empresa de exportação de ligas metálicas, alvo de mandado de busca e apreensão. Segundo a PF, o imóvel servia como base para o esquema criminoso, e a cocaína estava escondida em um bunker subterrâneo, cuja entrada precisou ser desobstruída com máquinas pesadas.

Com informações obtidas após a apreensão, a PF representou pela prisão de um segundo suspeito e por novas buscas em um endereço ligado a ele, em Florianópolis (SC). No local, foram apreendidos veículos, embarcações, joias e documentos.

As investigações apontam que a empresa funcionava como fachada para um esquema permanente de envio de cocaína à Europa, utilizando o galpão para preparo e armazenamento da droga antes do transporte internacional. O grupo teria uma estrutura criminosa organizada, com base operacional em Santa Catarina, apoio logístico de brasileiros e liderança exercida por estrangeiros.

Entre os investigados, a PF identificou cidadãos britânicos procurados internacionalmente, com histórico de envolvimento com o tráfico de drogas no Reino Unido. As apurações seguem para identificar demais participantes da rede e rastrear as rotas internacionais utilizadas pelo grupo.