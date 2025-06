Polícia Civil do RJ lança ‘Operação Rastreio’ para recuperação de celulares roubados

Intuito é garantir que os aparelhos sejam devolvidos aos seus legítimos donos; suários de dispositivos identificados nas investigações receberão notificações via WhatsApp

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início à Operação Rastreio, uma ação voltada para a recuperação de celulares que foram furtados ou roubados. O objetivo principal é desmantelar a rede criminosa que atua nesse tipo de crime. Para isso, os usuários de dispositivos identificados nas investigações receberão notificações via WhatsApp, convocando-os a comparecer nas delegacias para entregar os aparelhos. Os celulares que forem devolvidos estão sendo contabilizados e passarão por uma perícia técnica. O intuito é garantir que os aparelhos sejam devolvidos aos seus legítimos donos. As investigações seguem em andamento, visando identificar aqueles que não colaborarem com a devolução, que poderão ser indiciados por receptação. A não entrega dos dispositivos pode resultar em consequências legais.

O delegado Felipe Curi, que ocupa o cargo de secretário da Polícia Civil, enfatizou a importância do combate ao crime de receptação. Segundo ele, essa prática alimenta a demanda por celulares roubados, o que, por sua vez, incentiva os furtos. A devolução dos aparelhos será formalizada nas delegacias, e todos os dispositivos passarão por uma análise técnica antes de serem entregues aos proprietários. Desde o lançamento da operação em maio, a Polícia Civil já conseguiu recuperar mais de 800 celulares e prendeu mais de 50 indivíduos envolvidos na rede criminosa.

