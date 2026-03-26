Polícia Civil faz operação em Paraisópolis contra quadrilha suspeita de roubos a casas no interior de SP

Suspeitos também são investigados por crimes contra farmácias na capital; ao todo, 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta-feira (26)

Divulgação / Polícia Civil de SP De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos escolhiam residências e condomínios próximos a áreas rurais.



A Polícia Civil faz, nesta quinta-feira (26), uma operação em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, contra uma quadrilha suspeita de roubos a casas e farmácias no interior do estado. Parte dos investigados também é suspeita de envolvimento em roubos a farmácias na capital paulista.

Batizada de “Refúgio Violado”, a ação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que cumpre 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão na comunidade, onde estaria concentrado o “núcleo” do grupo criminoso.

As investigações são lideradas por policiais da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), que identificaram integrantes da quadrilha que se deslocavam até cidades do interior paulista, como Amparo e outros municípios do Circuito das Águas, na região da Serra da Mantiqueira, para cometer os crimes.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos escolhiam residências e condomínios próximos a áreas rurais e utilizavam trechos de mata para acessar os imóveis sem serem percebidos. As ações ocorriam, principalmente, durante a madrugada.

Ainda segundo as apurações, os assaltantes permaneciam por horas dentro das casas, utilizavam armamento pesado, incluindo fuzis, e agiam com extrema violência, mantendo famílias inteiras sob ameaça.