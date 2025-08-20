Policial militar reage a assalto e mata ladrão com 10 tiros
De acordo com as informações, o policial aguardava um carro por aplicativo quando foi surpreendido por um homem armado em uma motocicleta
Um criminoso morreu após tentar assaltar um policial militar de folga, na Zona Norte de São Paulo. O caso foi registrado nesta terça-feira (20) e foi flagrado por câmeras de segurança de um comércio da região. De acordo com as informações, o policial aguardava um carro por aplicativo quando foi surpreendido por um homem armado em uma motocicleta. O assaltante anunciou o crime e levou o celular, a carteira e o relógio da vítima. Quando o criminoso virou de costas para fugir, o policial, que também estava armado, reagiu e efetuou cerca de dez disparos. Mesmo ferido, o assaltante conseguiu deixar o local de moto e parou em um posto de combustível. De lá, foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.
Com ele, a polícia encontrou os pertences do PM e a arma utilizada no assalto. As autoridades ainda investigam se o armamento era verdadeiro ou um simulacro. O caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, o criminoso já tinha passagens anteriores por adulteração de placa e tentativa de roubo em 2023. Especialistas em segurança ouvidos recentemente destacam que criminosos vêm utilizando cada vez mais motocicletas em assaltos, por oferecerem mobilidade e facilidade de fuga — situação que se soma a casos semelhantes praticados por grupos conhecidos como “gangue da bike”. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo reforça a orientação para que vítimas de assaltos não reajam, preservando a própria vida.
