Policial militar reage a assalto e mata ladrão com 10 tiros

Um criminoso morreu após tentar assaltar um policial militar de folga, na Zona Norte de São Paulo. O caso foi registrado nesta terça-feira (20) e foi flagrado por câmeras de segurança de um comércio da região. De acordo com as informações, o policial aguardava um carro por aplicativo quando foi surpreendido por um homem armado em uma motocicleta. O assaltante anunciou o crime e levou o celular, a carteira e o relógio da vítima. Quando o criminoso virou de costas para fugir, o policial, que também estava armado, reagiu e efetuou cerca de dez disparos. Mesmo ferido, o assaltante conseguiu deixar o local de moto e parou em um posto de combustível. De lá, foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, a polícia encontrou os pertences do PM e a arma utilizada no assalto. As autoridades ainda investigam se o armamento era verdadeiro ou um simulacro. O caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, o criminoso já tinha passagens anteriores por adulteração de placa e tentativa de roubo em 2023. Especialistas em segurança ouvidos recentemente destacam que criminosos vêm utilizando cada vez mais motocicletas em assaltos, por oferecerem mobilidade e facilidade de fuga — situação que se soma a casos semelhantes praticados por grupos conhecidos como “gangue da bike”. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo reforça a orientação para que vítimas de assaltos não reajam, preservando a própria vida.