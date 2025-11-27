Quem é o Grupo Fit, alvo da Operação Poço de Lobato

Conglomerado comandado por Ricardo Magro acumula dívida bilionária e é alvo de investigação por suposta fraude fiscal, sonegação e lavagem no setor de combustíveis

O Grupo Fit, conhecido até recentemente como Refinaria de Manguinhos (Refit), é um conglomerado do setor de combustíveis controlado pelo empresário e advogado Ricardo Magro. A empresa surgiu como refinaria sediada no Rio de Janeiro, mas nos últimos anos passou a operar por meio de uma rede complexa de holdings, distribuidoras e empresas interpostas — uma estrutura que, segundo autoridades, servia para dificultar o recolhimento de impostos e ocultar o real beneficiário de operações.

Diante de denúncias e investigações em curso, o grupo passou a figurar como um dos maiores devedores do país. Documentos oficiais da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o classificam como “sonegador contumaz”, com débitos que atingem bilhões de reais, relativos a tributos federais e estaduais não recolhidos.

Em 2025, o Grupo Fit voltou ao foco nacional ao ser apontado em investigações de crimes complexos: fraude fiscal, lavagem de dinheiro, simulação de operações e uso de empresas “fantasmas” para driblar a fiscalização. A acusação é de que o grupo atuava como uma engrenagem de “porto ao posto” — importando combustíveis e distribuindo-os sem pagar impostos, prejudicando a concorrência e os cofres públicos.

Por essas razões, o Grupo Fit se tornou alvo da Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27) pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA/SP), que reúne forças da fazenda pública estadual, Ministério Público e órgãos de fiscalização tributária. A ação cumpriu cerca de 190 mandados de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal, com congelamento de ativos e sequestro de bens do conglomerado.

