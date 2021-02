‘BBB 21’: Felipe Prior revela quem vencerá o reality show; confira

Em entrevista ao Pânico, ex-BBB afirmou que reality show perdeu função de entreter por levantar ‘muitas bandeiras’ e ‘exagerar na militância’

Imagem: Reprodução/Programa Pânico Para ex-BBB Felipe Prior, Fiuk está 'fazendo uma linha Manu Gavassi chorona' no 'BBB 21'



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 8, Felipe Prior, participante do ‘BBB 20‘, revelou quem deve vencer a 21ª edição do Big Brother Brasil. “Essa edição está muito chata porque todos os participantes entraram com medo na casa, o que está impedindo que eles vivam o BBB. Por exemplo, o Fiuk chora por tudo, não dá, está fazendo uma linha Manu Gavassi chorona, está perdidinho. O Nego Di faz um jogo burro, hipócrita, não sabe qual é o público dele. Karol Conká errou e não faz nem ideia de quão negativa está a imagem dela aqui fora, quando sair do programa vai sentir. Gosto da Juliette, mas ela não conseguirá sustentar a pressão até o final. Acredito que Gilberto ou Sarah levarão prêmio”, disse.

Para o ex-BBB, o programa perdeu a função de entreter o público ao levantar debates políticos e sociais. “A edição que eu participei tornou-se uma batalha de mulheres contra os homens. Desta vez, os homens estão com medo do cancelamento do público. As pessoas brancas estão com medo de não saberem usar as palavras certas nos momentos certos. Estão com medo de errar a mão, mas todo mundo acaba falando alguma besteira lá dentro e isso é normal. Eu mesmo entrei no jogo perdidão, não conhecia nada, só entendia de futebol. Algumas coisas devem ser ensinadas com calma e, outras, quando as pessoas saírem, aprenderão aqui fora. Levantaram bandeiras e construíram uma militância que tira o entretenimento do BBB“, concluiu Prior.

Confira na íntegra a entrevista com o ex-BBB Felipe Prior: