‘Não foi criação da minha cabeça’, diz Carla Zambelli sobre testar positivo para Covid-19

Deputada federal participou do programa Pânico nesta segunda-feira, 31

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Carla Zambelli explicou confusão em exames da Covid-19



A deputada federal por São Paulo, Carla Zambelli (PSL) esteve no Pânico nesta segunda-feira, 31, para explicar se teve ou não Covid-19. Na última sexta-feira a assessoria de imprensa da deputada informou à imprensa que Zambelli não foi infectada pelo vírus Sars-CoV-2 mas, na verdade, estava com quadro grave de endometriose. “Eu apresentei o exame que fiz, não foi uma criação da minha cabeça, foi um falso positivo. Tinha quatro pessoas que tiveram Covid-19 do meu lado, eu tinha casos muito próximos, tive coriza, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, tive um exame de sorologia que deu positivo e só descobri o negativo porque fiz um IGG”, explicou a deputada. “É a mesma coisa que achar que está grávida, tinha todos os sintomas e depois descobrir que era negativo. É fora do que estamos acostumados”, completou.

Zambelli assumiu no programa que tomou hidroxicloroquina e azitromicina quando testou positivo e não teve nenhum efeito colateral. Sobre a postagem de ‘forças’ que publicou em resposta do seu próprio perfil, a deputada explicou. “Dentro da rede social eu recebo 720 mil mensagens por semana e três pessoas me ajudam a responder. A Elizabeth é uma das moderadoras, ela poderia responder pela minha página ou responder no twitter dela, e esqueceu de trocar as contas e respondeu por mim”. E sobre as redes sociais, Zambelli ainda acrescentou. “O pessoal xinga demais, as pessoas não tem mais empatia pelos outros. Tive que bloquear mais de sete mil pessoas, gente xingando e desejando que eu não morri por coronavírus ou que eu deveria ir para a cadeia”, disse.

A deputada federal também comentou sobre o seu novo diagnóstico, o de endometriose. “Muitas mulheres não sabem que 10% de nós podemos ter endometriose. Eu tive um aborto no ano passado e, muito provavelmente, foi porque não tinha curado a doença, nem sabia que isso existia. Acho que é por isso que eu sou muito nervosa”, finalizou. Veja alguns vídeos do programa de hoje.