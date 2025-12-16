Confira os melhores palpites para o Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025 neste guia completo. Veja o calendário e faça apostas esportivas na competição

Divulgação Casas de apostas em vôlei já oferecem cobertura para os jogos do Mundial de Clubes



O Brasil é a sede do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino 2025 e tem no Sada Cruzeiro o favorito ao título da edição que vai ser realizada em Belém. Já os italianos do Perugia pretendem estragar a festa brasileira.

As casas de apostas em vôlei já oferecem cobertura para os jogos do Mundial de Clubes de Voleibol deste ano e este guia completo traz todas as informações que você precisa saber antes de fazer a sua aposta.

Os melhores sites de apostas em Vôlei

Estes são os seis melhores sites para apostar no Mundial de Clubes de Vôlei de 2025:

Esportes da Sorte – Depósito mínimo de 1 real para apostar em vôlei

Onabet – Site ideal para iniciantes em apostas no voleibol

Stake – Saques ilimitados no Mundial de Vôlei e em outros esportes

Betano – Melhor app de apostas em voleibol

bet365 – Melhores odds para apostar em vôlei

1xBet – Site com foco no essencial para apostar

* Jogue com responsabilidade! Proibido para menores de 18 anos!

** Todas as ofertas e promoções citadas neste texto possuem regras e condições próprias, portanto, é recomendável consultar todos os termos e condições antes de fazer o cadastro no site.

Datas e formato do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes de Vôlei Masculino de 2025 acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro em Belém e será disputado na Arena Guilherme Paraense. Também conhecida por Ginásio Mangueirinho, esse local tem capacidade para até 11.970 pessoas.

A disputa do Mundial de Clubes de Vôlei será realizada com o formato de fase de grupos seguido por uma etapa eliminatória. Primeiramente, as oito equipes serão divididas em dois grupos de quatro times. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a semifinal e os vencedores seguem para a grande final da competição. Todos os jogos são disputados seguindo as regras mundiais de vôlei de quadra.

O grande diferencial do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino é o fato dessa competição reunir as melhores equipes mundiais da modalidade. Considerando sua popularidade, as casas de apostas vão oferecer cobertura total para cada uma das partidas.

Apostas no Mundial de Clubes de Vôlei Masculino chamaram a atenção dos apostadores brasileiros pelas odds competitivas para as partidas e pelo amplo interesse no evento. Afinal, a edição deste ano acontece no Pará. Além disso, a presença de equipes brasileiras reforça o interesse nessa competição.

Principais equipes e jogadores para ficar de olho

As principais equipes do Mundial de Clubes de Vôlei Mascullino são a brasileira Sada Cruzeiro e a italiana Sir Sicoma Monini Perugia. Outros seis times completam os grupos A e B. Sem contar alguns atletas que merecem destaque nessa competição.

Grupo A Grupo B Vôlei Campinas

Praia Clube

Al Rayyan

Warta Zawiercie Cruzeiro

Perugia

Osaka Bluteon

Asswehly

Equipes brasileiras

São três times brasileiros que participam do Campeonato Mundial de Vôlei em Belém. O atual campeão Sada Cruzeiro é um deles. As duas outras equipes são o Vôlei Campinas e o Praia Clube.

A equipe do Sada Cruzeiro tem o melhor retrospecto no Mundial de Clubes de Voleibol. Na edição de 2024, o time cruzeirense ficou com o título de campeão pela 5ª vez, empatando com o Trentino Volley em número de medalhas de ouro. O Campeonato Mundial de Clubes de Voleibol Masculino de 2024 foi realizado em Uberlândia. Nessa edição, o Sada Cruzeiro ficou com o 2º lugar do grupo B. Já nas semifinais, a equipe cruzeirense derrotou o Foolad Sirjan Iranian por 3 a 1.

Foi na final contra o Trentino Itas que o Sada Cruzeiro conseguiu a medalha de ouro ao vencer o seu adversário por 3 a 1, com parciais de 25 a 22, 20 a 25, 25 a 16 e 25 a 22. Ainda na edição de 2024, Wallace de Souza foi considerado Most Valuable Player (MVP), sendo o maior pontuador da competição. No total, o atleta do Sada Cruzeiro marcou 108 vezes. Por ser campeão do Campeonato Sul-Americano de 2025, o time cruzeirense voltou ao mundial deste ano. Já o Vôlei Renata, por sua vez, é anfitrião do Mundial de Clubes de Vôlei. Dessa maneira, a equipe de Campinas conseguiu vaga automática para a competição. Por fim, o Praia Clube conquistou o vice-campeonato no Sul-Americano de 2025.

Equipes internacionais

O Sir Safety Susa Vim Perugia é o grande desafiante a ser batido, além do Sada Cruzeiro, no Mundial de Clubes de Vôlei 2025. Isso porque a equipe italiana foi a campeã da competição em 2022 e 2023.

Simone Giannelli é um dos principais jogadores do Perugia. Em 2022, o levantador conseguiu o título de MVP no Mundial de Vôlei daquele ano. Outro jogador de destaque na equipe italiana é Oleh Plotnytskyi. O ponteiro ucraniano recebeu o título de MVP no Mundial de 2023 e ajudou sua equipe a chegar ao bronze no Challenger Cup de 2023, em Doha. Para 2025, Oleh pode desequilibrar os jogos a favor do Perugia.

O campeão asiático Al-Rayyan e o detentor do título africano Asswehly SC são outros dois times que vale a pena acompanhar. A equipe do Catar apareceu pela última vez no mundial de 2019 e ficou com a medalha de bronze. Já o Asswehly SC está estreando no Mundial de Vôlei e pode surpreender as favoritas ao título do campeonato.

Talentos jovens que podem surpreender

Atletas como Bruninho, Otávio, Wallace e Franco estão entre os nomes brasileiros que trazem experiência para o Mundial de Vôlei. Já outros craques como Simone Giannelli e Oleh Plotnytskyi tendem a desequilibrar os jogos em favor dos times estrangeiros. Além dos experientes, existe também os novatos. Do lado novato, Matheus Bandini de 20 anos é um dos líberos do Vôlei Campinas. Já o Cruzeiro aposta na juventude de Felipe Parra, Velasco e João Centola para conseguir mais um título mundial.

Já o Perugia tem em Bryan Argilagos o seu atleta mais novo. Depois de ser revelado pelo Veneto e ter passagens no Volley Treviso, Bryan é considerado um reforço importante para o Perugia na edição deste ano. Por fim, o Asswehly tem um dos jogadores mais novos do Mundial de Vôlei Masculino, o levantador Mohamed Abdalla Harhour. Outros craques também são esperados na quadra, mas os nomes citados neste guia tendem a se destacar nas partidas.

Favoritos ao título do Mundial de Clubes de voleibol no Brasil

Perugia e Sada Cruzeiro são os favoritos para o título do Mundial de Clubes de Vôlei no Brasil. Correndo por fora estão o Warta Zawiercie e o Vôlei Renata. Confira a tabela abaixo para ver as odds que a Betano oferece para o mercado de campeão desse torneio.

Mercados de apostas populares no vôlei

Conhecer os melhores mercados de apostas em vôlei ajuda na tomada de decisão da melhor aposta no Mundial de Clubes de Vôlei 2025. Confira as opções em destaque e a explicação dessas alternativas para fazer uma escolha mais consciente ao apostar:

Vencedor – Aposta de vôlei mais popular que tem como objetivo acertar qual time vai ganhar a partida.

Vencedor do set – Apostas para tentar saber quem vai vencer no set.

Total de pontos – Palpite na quantidade total de pontos que serão marcados pelos dois times.

Handicap de sets – Tipo de aposta que considera uma vantagem ou desvantagem de sets para cada time com o objetivo de acertar quem vai vencer, mesmo com as vantagens e desvantagens.

Resultado correto – Uma das mais difíceis apostas no vôlei que tenta acertar em quanto vai acabar o placar da partida.

Vencedor final – Apostas esportivas em qual time vai ser o campeão do Mundial de Clubes de Vôlei.

Existem mercados especiais que você também pode encontrar ao apostar no Mundial de Clubes de voleibol. Independentemente da escolha, é essencial entender como funciona o mercado escolhido para saber o que precisa acontecer para a sua aposta ser vencedora.

As apostas no jogo de vôlei são resolvidas ao longo ou ao final da partida. Por exemplo, se você aposta que um time vai vencer o primeiro set e ele vence, esse seu palpite já é considerado vencedor, sem ter que esperar até o final do confronto. Por outro lado, as apostas no vencedor do campeonato exigem que todos os jogos da competição sejam disputados para que a equipe campeã seja confirmada e o seu palpite considerado correto ou perdido.

Oportunidades de apostas ao vivo no voleibol

Você pode apostar ao vivo no voleibol enquanto as partidas do Mundial de Clubes de Vôlei acontecem. Nesse caso, é importante prestar atenção nas possíveis viradas que podem acontecer ao longo do confronto. É muito comum uma equipe abrir o primeiro set com vitória e sofrer a virada do time adversário. Outro ponto a ser observado quando apostar ao vivo no vôlei é a possível lesão dos jogadores essenciais no elenco.

Observar o semblante dos jogadores e perceber os erros que estão sendo cometidos pelos atletas também ajuda na identificação do nervosismo em quadra. Esse é outro fator que tem papel fundamental no desempenho dos times. O recomendado é assistir aos jogos de vôlei ao vivo para apostar no Mundial de Clubes. Afinal, é vendo as partidas em tempo real que você consegue ter uma noção melhor do que acontece e pode fazer a sua aposta com mais noção do confronto.

Fique de olho nas casas de apostas ao vivo e avalie a opção de cashout no vôlei. Esse recurso funciona como um encerramento antecipado da sua aposta para reduzir os riscos associados ao palpite esportivo. Familiarize-se com as apostas ao vivo e com o cash out no vôlei para utilizar esses dois recursos em sites confiáveis como as plataformas recomendadas anteriormente.

Tendências e estatísticas de apostas no Mundial de Clubes de Vôlei

Informações dos jogos do Mundial de Vôlei são essenciais para as suas apostas no voleibol. Além de utilizar os dados das partidas dessa competição, vale a pena conferir o retrospecto recente dos times para saber como cada equipe chega para as partidas. Estes são os principais pontos que devem ser observados nas suas apostas no Mundial de Clubes de Vôlei:

Retrospecto recente – Análise das partidas mais recentes das equipes que entram em quadra e de como foi a média de pontos em cada set, bem como o placar mais frequente que acontecem nos jogos de cada time.

Padrões nas estatísticas – Revisão dos dados das partidas dos times, com foco em números que sejam parecidos de um jogo para o outro, evidenciando tendências para as suas apostas.

Mercados especiais – Verificação das oportunidades de apostas que o site oferece, sendo que algumas operadoras contam com opções especiais que vão além do básico para apostar.

A tabela abaixo apresenta estatísticas relevantes para os principais times que vão participar do Mundial de Clubes de Vôlei, com dados atualizados até o dia 30 de novembro.

Estratégias de apostas no Mundial de Clubes de Vôlei em 2025

Estratégias de apostas no Mundial de Clubes de Vôlei em 2025 envolvem conhecer o retrospecto das equipes e identificar odds de valor ao apostar. Além disso, a gestão de banca eficiente e a opção de fazer uma aposta ao vivo são pontos a serem considerados.

Estas são as melhores estratégias para apostar no Mundial de Clubes de Vôlei em 2025:

Acompanhar os jogos ao vivo – Veja as partidas do Mundial de Clubes de Vôlei em tempo real para saber se a sua aposta está seguindo conforme o planejado ou se é melhor fazer o cash out para não correr risco de perder todo o valor apostado.

Identificar odds de valor – Saiba perceber quando uma odd oferecida está acima da média, como quando a casa de apostas oferece uma cotação alta, sendo que suas análises indicam uma chance maior da aposta ser vencedora.

Faça uma boa gestão de banca – Evite apostar tudo que você tem em saldo em apenas um palpite, diversificando suas apostas no vôlei para reduzir os riscos, caso a única escolha que você fez dê errado.

Como exemplo, considere que você acredita que o Praia Clube tem probabilidade de 60% de vencer o Zawiercie. Isso, na prática, representa uma odd de 1.67. Por outro lado, a casa de apostas oferece uma cotação de 1.82.

A odd de 1.82 para a vitória do Praia Clube indica que a casa de apostas acredita que o time brasileiro tem 55% de chance de vencer o jogo contra o Zawiercie. Nesse caso, você encontrou odds de valor pela cotação oferecida ser maior do que a probabilidade de vitória calculada.

Como assistir aos jogos do Mundial de Clubes

Os jogos do Mundial de Clubes de Vôlei no Brasil serão transmitidos pela Cazé TV no YouTube. Outra maneira de assistir as partidas dessa competição é via plataformas de apostas com streaming ao vivo.

Você vai precisar abrir uma conta em uma casa de apostas no vôlei e depois cumprir as regras para assistir aos jogos em tempo real. Existem plataformas que não exigem nenhuma aposta ou depósito para transmitir as partidas ao vivo. Já outros sites podem exigir apenas o cadastro para que o streaming seja habilitado para a sua conta. Independentemente do canal escolhido, é recomendado acompanhar as partidas para saber o que acontece quando você decide apostar.

Apostas responsáveis

É essencial fazer apostas com responsabilidade no Mundial de Clubes de Vôlei. Para alcançar esse objetivo, defina limites para saber o quanto está disposto a apostar nessa competição e saiba quando parar. Evite tomar decisões baseadas apenas na emoção e em sua torcida pelos times brasileiros. Procure fatos e evidências de que a sua aposta realmente é uma boa ideia e aposte de maneira inteligente.

Todos os bônus de apostas no Mundial de Clubes de Vôlei devem ser utilizados com consciência e entendendo perfeitamente os termos e condições promocionais. Ou seja, ler as regras e saber o que está em jogo é essencial antes de ativar qualquer promoção em sua conta.

Por fim, tenha em mente que a lei brasileira permite que apenas pessoas com 18 anos ou mais façam apostas em vôlei e em outros esportes em plataformas licenciadas. Para uma melhor experiência, respeite essas regras e aposte com responsabilidade.

Recomendações finais para apostas

O Mundial de Clubes de Vôlei é um campeonato muito intenso que oferece oportunidades de apostas em cada uma das partidas. Sua importância para o esporte e o fato do torneio ser realizado em Belém atrai a atenção dos apostadores.

O Sada Cruzeiro e Perugia entram como favoritos ao título. Outras equipes que também chegam com força são o Praia Clube e o Warta Zawiercie. Em meio aos jogadores, Simone Giannelli e Oleh Plotnytskyi tendem a se destacar pelo seu ótimo retrospecto em jogos recentes.

Faça suas apostas em vôlei considerando as odds dos sites e tomando decisões com responsabilidade. Utilize dados e estatísticas dos confrontos antes de decidir a sua aposta e acompanhe os jogos ao vivo para tomar decisões rápidas e deixar a sua experiência de apostar no Mundial de Clubes ainda mais interessante.

Veja mais: Melhores cassinos online

Perguntas frequentes sobre o Mundial de Clubes de Vôlei

Quando é o Mundial de Clubes de Vôlei?

O Mundial de Clubes de Vôlei acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro. Todas as partidas dessa competição serão realizadas ao longo dessas datas.

Onde vai ser o Mundial de Clubes de Vôlei?

O Mundial de Clubes de Vôlei vai ser realizado em Belém, no Pará. O local escolhido para a realização dos jogos foi a Arena Guilherme Paraense, também conhecida como Ginásio Mangueirinho.

Como assistir o Mundial de Clubes de Vôlei ao vivo?

Você pode assistir aos jogos do Mundial de Clubes de Vôlei ao vivo diretamente das transmissões da Cazé TV ou então em casas de apostas com streaming de imagens reais das partidas. Tudo vai depender do canal de sua preferência.

Como apostar no Mundial de Clubes de Vôlei no Brasil?

É possível apostar no Mundial de Clubes de Vôlei no Brasil criando a sua conta em uma das casas de apostas legalizadas pelo Ministério da Fazenda e fazendo um depósito. Com saldo em conta, acesse a área de aposta esportiva e selecione o jogo que pretende fazer o seu palpite.

Qual é o melhor site de apostas no vôlei para o Mundial de Clubes?

O melhor site de apostas no vôlei para o Mundial de Clubes é a Esportes da Sorte por permitir depósitos a partir de apenas 1 real e ter cobertura completa para esse esporte. Outros diferenciais dessa plataforma incluem mercados com dicas para apostar e o menu com palpites populares.