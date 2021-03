Pacheco e Lira se reúnem com empresários para discutir reformas administrativa e tributária

Nesta terça-feira, 2, o encontro é com a Febraban; na mesa, deve constar a sinalização do governo de aumentar impostos sobre os bancos para compensar a desoneração dos combustíveis

Jefferson Rudy/Agência Senado Nesta segunda-feira, 1º, Rodrigo Pacheco esteve na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf



O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se reúne nesta terça-feira, 2, com os presidentes dos maiores bancos do país. O encontro na sede Federação Brasileira dos Bancos será capitaneado pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney. Estarão presentes representantes de 18 instituições financeiras. Na reunião, Pacheco e os executivos devem discutir a aprovação das reformas e a tramitação de pontos importantes — como a PEC emergencial. Na mesa de discussões também devem constar a sinalização do governo de aumentar impostos sobre os bancos para compensar a desoneração dos combustíveis.

Nesta segunda-feira, 1º, Rodrigo Pacheco esteve na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, para discutir pontos fundamentais das reformas administrativa e tributária. Segundo o presidente do Senado, o momento exige um amplo diálogo com todas as instituições para que se consiga assegurar vacinas a todos os brasileiros, garantir o auxílio aos gravemente atingidos pela crise econômica e voltar a gerar renda, emprego e oportunidades. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também participou da reunião com os industriais através de videoconferência.

*Com informações do repórter Daniel Lian