Placar 16 a 3: Confira a lista com os deputados que já anteciparam seus votos em relação às reformas

Campanha da Jovem Pan O Brasil Não Pode Mais Esperar, que defende mudanças no sistema tributário e na gestão da máquina pública, colhe depoimentos de parlamentares; entre os senadores, contagem é de 6 votos a favor, 2 indefinidos e nenhum contra

Michel Jesus/Câmara dos Deputados - 10/06/2021 Reformas administrativa e tributária estão em pauta na Câmara dos Deputados



Inaugurada no dia 25 de janeiro deste ano, a campanha O Brasil Não Pode Mais Esperar se coloca a favor das reformas e outros projetos fundamentais para o país se desenvolver e conseguir retomar o crescimento econômico. Empresários e políticos deram seus pontos de vista sobre como essas mudanças estruturais podem transformar a economia, o mercado de trabalho, o sistema tributário e as contas públicas. A campanha entrou em uma nova fase em abril, quando passou a colher e revelar as opiniões dos parlamentares do país sobre as duas reformas em pauta neste momento no Congresso: a tributária e a administrativa. Cada projeto precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados antes de seguir para votação no Senado. “A pandemia atrasou um pouco, mas vamos votar as reformas ainda neste ano”, anuncia o deputado federal Darci de Matos (PSD-SC), relator da reforma administrativa. Até esta sexta-feira, 11, a Jovem Pan registra 16 votos a favor e 3 contra na Câmara. Entre os senadores, são 6 votos favoráveis, 2 indefinidos e nenhum contrário.

“Estamos com o Brasil estagnado em um momento em que o país precisa alavancar novas oportunidades de emprego e propiciar investimentos. Votei pela privatização da Eletrobras, e é importante dizer que esta medida, como também a aprovação das reformas que tramitam no Congresso, tem um peso muito significativo para revertemos o quadro da economia brasileira“, disse o deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP), declarando-se a favor da agenda reformista. Um dos indecisos, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) está inclinado a votar com o governo federal, mas prefere esperar o texto chegar ao Senado. “Aí me sentiria mais confortável”, disse. “A princípio, não tem como ser contra uma reforma administrativa. E sobre a reforma fiscal, o que a gente não pode fazer é aumentar os impostos para a sociedade.”

Veja quem já declarou seu voto sobre as reformas:

Deputados

SIM

Adriana Ventura (Novo-SP)

Alex Manente (Cidadania-SP)

Alexis Fonteyne (Novo-SP)

Bia Kicis (PSL-DF)

Carlos Sampaio (PSDB-SP)

Celso Sabino (PSDB-PA)

Darci de Matos (PSD-SC)

Fábio Trad (PSD – MS)

Felipe Rigoni (sem partido)

Jerônimo Goergen – (PP-RS)

Ricardo Barros(PP-PR)

Silvio Costa Filho (Republicanos-PE)

Tiago Mitraud (Novo-MG)

Vanderlei Macris (PSDB-SP)

Vinicius Poit (Novo-SP)

Vitor Hugo (PSL-GO)

NÃO

Helder Salomão (PT-ES)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Júlio Delgado (PSB-MG)

Senadores

SIM

Acir Gurgacz (PDT-PR)

Carlos Viana (PSD-MG)

Chico Rodrigues (DEM-RR)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

Plínio Valério (PSDB-AM)

INDEFINIDO

Marcos do Val (Podemos-ES)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.