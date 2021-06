Placar 18 a 6: Confira a lista com os deputados que já anteciparam seus votos em relação às reformas

Campanha da Jovem Pan O Brasil Não Pode Mais Esperar, que defende mudanças no sistema tributário e na gestão da máquina pública, colhe depoimentos de parlamentares; entre os senadores, contagem é de 7 votos a favor, 2 indefinido e nenhum contra

Estadão Conteúdo Governo se esforça para que as reformas administrativa e tributária sejam aprovadas no Congresso



Inaugurada no dia 25 de janeiro deste ano, a campanha O Brasil Não Pode Mais Esperar se coloca a favor das reformas e outros projetos fundamentais para o país se desenvolver e conseguir retomar o crescimento econômico. Empresários e políticos deram seus pontos de vista sobre como essas mudanças estruturais podem transformar a economia, o mercado de trabalho, o sistema tributário e as contas públicas. A campanha entrou em uma nova fase em abril, quando passou a colher e revelar as opiniões dos parlamentares do país sobre as duas reformas em pauta neste momento no Congresso: a tributária e a administrativa. Cada projeto precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados antes de seguir para votação no Senado. “A pandemia atrasou um pouco, mas vamos votar as reformas ainda neste ano”, assegura o deputado federal Darci de Matos (PSD-SC), relator da reforma administrativa. Até esta sexta-feira, 25, a Jovem Pan registra 18 votos a favor e 6 contra na Câmara. Entre os senadores, são 7 votos favoráveis, 2 indefinidos e nenhum contrário.

Quem se coloca a favor das reformas administrativa e tributária defende que elas vão gerar empregos, simplificar o sistema tributário e melhorar a prestação de serviço público. “O Brasil clama pelas reformas. Eu me posiciono a favor das duas, mas, claro, fazendo a observação de que a gente precisa verificar quais serão os textos finais apresentados para votação em plenário. Precisamos gerar riqueza, gerar empregos”, disse o deputado federal Cabo Junio Amaral (PSL-MG). “Nós não podemos deixar com que continuem pensando que quem passa em um concurso público terá sua estabilidade. Não trabalha, vai para rua”, opinou o deputado Bibo Nunes (PSL-RS). “E temos impostos demais no Brasil.” Já Carlos Zaratini (PT-SP) acredita que a reforma tributária deveria aumentar os impostos dos bilionários. “[Tem que ser] uma reforma redistributiva, que reduza os impostos da maioria do povo brasileiro”, disse. O petista é um dos parlamentares contrários aos projetos de mudanças estruturais.

Veja quem já declarou seu voto sobre as reformas:

Deputados

SIM

Adriana Ventura (Novo-SP)

Alex Manente (Cidadania-SP)

Alexis Fonteyne (Novo-SP)

Bia Kicis (PSL-DF)

Bibo Nunes (PSL-RS)

Cabo Junio Amaral (PSL-MG)

Carlos Sampaio (PSDB-SP)

Celso Sabino (PSDB-PA)

Darci de Matos (PSD-SC)

Fábio Trad (PSD – MS)

Felipe Rigoni (sem partido)

Jerônimo Goergen – (PP-RS)

Ricardo Barros(PP-PR)

Silvio Costa Filho (Republicanos-PE)

Tiago Mitraud (Novo-MG)

Vanderlei Macris (PSDB-SP)

Vinicius Poit (Novo-SP)

Vitor Hugo (PSL-GO)

NÃO

Carlos Zarattini (PT-SP)

Helder Salomão (PT-ES)

Israel Batista (PV-DF)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Júlio Delgado (PSB-MG)

Rogério Correia (PT-SP)

Senadores

SIM

Acir Gurgacz (PDT-PR)

Carlos Viana (PSD-MG)

Chico Rodrigues (DEM-RR)

Luis Carlos Heinze (PP-RS)

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Wellington Fagundes (PL-MT)

INDEFINIDO

Marcos do Val (Podemos-ES)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

