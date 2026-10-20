Advogado é preso em flagrante após jogar notebook e celular pela janela ao ver polícia

Caso aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo; ele foi detido por uspeita de obstrução da Justiça

O advogado Guilherme Menna Barreto Gentil foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (20), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, por suspeita de obstrução da Justiça. Alvo de mandado de busca e apreensão, ele arremessou um notebook e um celular pela janela do apartamento onde mora com a família quando uma equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) chegou ao local.

O Estadão tenta contato com a defesa de Guilherme Menna Barreto Gentil. O espaço permanece aberto para manifestações. Os equipamentos lançados pela janela foram recolhidos pelos agentes

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Libelo, uma das duas ofensivas deflagradas no mesmo dia pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) no interior paulista. A outra ofensiva é a Operação Garatéia. As operações foram deflagradas para apurar esquemas que teriam usado ações judiciais em massa para se apropriar de dinheiro de clientes, em boa parte idosos e pessoas vulneráveis.

Operação Libelo

Conduzida pelo Gaeco em conjunto com as Polícias Militar e Civil, a Libelo cumpre seis mandados de busca e apreensão: quatro em Ribeirão Preto e dois em Altinópolis (SP). A Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 3 milhões.

De acordo com as investigações, os agentes identificaram um volume incomum de ações semelhantes patrocinadas por um mesmo advogado em Altinópolis. Os processos tratam principalmente de empréstimos consignados, tarifas bancárias e inclusão indevida em cadastros de inadimplentes.

Segundo os dados reunidos até o momento, são mais de 2 mil processos e mais de R$ 2 milhões levantados somente naquele município. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, há relatos de autores que não sabiam quantas ações tramitavam em seu nome nem quanto havia sido sacado e que receberam valores bem inferiores aos depositados.

De acordo com a investigação, as ações eram ajuizadas por diversos advogados e depois concentradas em um único patrono. Os créditos eram cedidos a empresas ligadas ao grupo, e os levantamentos judiciais eram feitos em conta bancária do advogado em questão, com repasse parcelado às vítimas.

Em alguns casos, o pagamento só teria ocorrido depois de questionamento das partes ou de intimação judicial. Os crimes investigados são estelionato, falsidade documental, apropriação indébita e organização criminosa.

Operação Garatéia

Em Franca (SP), o Gaeco, com apoio da Polícia Militar, cumpre cinco mandados de busca e apreensão em cinco endereços. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 3,1 milhões.

A investigação, iniciada em 2024, apura indícios de que escritórios de advocacia da região tenham usado procurações antigas ou genéricas para propor ações em nome de aposentados e pensionistas, em alguns casos sem que eles soubessem. Também investiga se os valores obtidos nos processos foram sacados e retidos sem o devido repasse aos clientes.

Levantamento do Tribunal de Justiça de São Paulo aponta mais de 12 mil ações ajuizadas pelo grupo entre 2022 e 2025. Uma análise financeira autorizada pela Justiça, referente ao período de janeiro de 2021 a junho de 2025, mostra que contas ligadas aos investigados receberam cerca de R$ 10,9 milhões em 3.812 levantamentos de valores depositados em processos, média superior a dois por dia útil.

Segundo o Ministério Público, apenas cerca de um quarto desse total foi transferido a pessoas de fora do grupo. Uma empresa ligada aos investigados arrecadou ainda cerca de R$ 770 mil em taxas cobradas de mais de 2,7 mil pessoas. Entre dezembro de 2024 e março de 2025, aproximadamente R$ 1,38 milhão foi sacado em espécie, e o paradeiro do dinheiro não foi localizado.