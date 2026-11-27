O que se sabe sobre o caso do jovem Higor Miranda, encontrado morto em Guarulhos

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Guarulhos registrou o caso como suicídio

Corpo de Higor Miranda Frontelli, de 19 anos, foi encontrado em Guarulhos

O corpo do jovem de 19 anos Higor Miranda Frontelli foi encontrado nesta sexta-feira (27) em uma área de mata próxima ao Parque da Cantareira, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Ele foi encontrado cerca de 700 metros de onde a moto elétrica utilizada por ele havia sido localizada no último domingo (22), em uma área de mata conhecida como Morro dos Macacos, próxima ao Parque Estadual da Cantareira da cidade de Guarulhos.

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o local onde o corpo foi encontrado pertence à região atendida pelo 15º BPM/M.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da Delegacia Seccional de Guarulhos registrou o caso como suicídio. Foram solicitados exames para confirmar a identidade e a causa da morte. O SHPP afirmou que está no local acompanhando todos os trabalhos, inclusive periciais.

“Foram solicitados exames para confirmar a identidade e a causa da morte. O SHPP está no local acompanhando todos os trabalhos, inclusive periciais.” SSP

Morador da cidade, Higor desapareceu na manhã de 19 de novembro de 2026 após sair de casa no bairro Cocaia para ir ao estágio na área de tecnologia.

Higor saiu de casa por volta das 6h30 para ir ao estágio em tecnologia da informação na Escola Estadual Silvério Bertoni, no Jardim São Paulo, na zona norte da capital paulista.