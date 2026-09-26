Aeroporto de Confins suspende operações neste sábado após problema na pista

Até o momento, seis voos foram cancelados, três registram atrasos e dois foram desviados para outros aeroportos; equipes trabalham para restabelecer as operações

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), suspendeu temporariamente as operações neste sábado (26) para a realização de uma intervenção pontual na pista de pousos e decolagens. Segundo a concessionária BH Airport, a medida foi adotada preventivamente para garantir a segurança das pessoas.

Até o momento, seis voos foram cancelados, três registram atrasos e dois precisaram ser desviados para outros aeroportos.

Em nota, a concessionária informou que equipes técnicas trabalham com prioridade no local para concluir o serviço e restabelecer as operações o mais breve possível. A empresa não divulgou uma previsão para a retomada dos pousos e decolagens.

O BH Airport também afirmou que mantém contato permanente com as companhias aéreas para minimizar os impactos da ocorrência.

Os passageiros com viagens programadas para este sábado devem consultar diretamente suas respectivas companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre a situação dos voos.