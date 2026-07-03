Alunos envolvidos em caso de vidro no copo de água de professora são suspensos

Três estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEFI) Professora Ildete Mendonça Barbosa, de São José dos Campos, que participaram do caso em que um aluno colocou vidro no copo da professora, na terça-feira (30), foram suspensos e serão transferidos do colégio.

A professora Michele Ramos postou um vídeo em suas redes sociais, dando seu relato de como o caso aconteceu. Segundo ela, os demais estudantes viram quando um aluno do 8º ano colocou um pedaço de vidro em seu copo de água e não a avisaram sobre a presença do material: “Se eu fosse você, eu não beberia essa água, professora“, teriam dito os alunos.

De acordo com a Secretaria de Educação e Cidadania do município, assim que o caso foi apurado, as famílias dos três estudantes envolvidos foram chamadas à escola e os alunos foram suspensos até o fim do semestre e serão transferidos. O caso também foi encaminhado para os órgãos competentes para que sejam tomadas providências.

A administração municipal disse que foram avisados imediatamente e prestaram atendimento à professora, que foi acolhida e encaminhada para atendimento médico. Segundo a prefeitura, em situações como essa, seguem os protocolos de segurança e assistência previstos, buscando preservar a saúde física e emocional dos funcionários municipais.

O caso

O caso veio a público após a professora Michele gravar um vídeo chorando enquanto esperava no Hospital de Clínicas Sul, logo após o ocorrido. De acordo com ela, um estudante colocou o pedaço de vidro em seu copo de água e se exibiu para os demais, que não a avisaram da presença do material.

O menino simplesmente achou que tudo bem ele pegar um pedaço de vidro, colocar no meu copo e se exibir para a sala. A sala viu o que estava acontecendo e ficou de murmurinho em vez de me falar o que estava acontecendo, o que ele tinha colocado.

Ela foi enviada ao centro médico para pegar um atestado de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), onde esperou por mais de duas horas e gravou o relato. A professora acrescenta que, em sua visão, crianças e adolescentes estão desenvolvendo problemas e transtornos mentais, e é necessária a presença das famílias nas escolas.

Essas gerações estão totalmente impactadas pelas redes sociais ou outras coisas, transtornos mentais, tá? Não estamos falando aqui de transtornos com que a criança nasce; são coisas que ela vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, assim, atenção da família quanto a isso, a presença da família na vida escolar.

Dados e informações que possam identificar os três estudantes envolvidos não serão divulgados por envolver menores de idade.

A prefeitura lamenta o ocorrido e garante que seguirá acompanhando o caso e prestando o suporte necessário.