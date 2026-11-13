Anac monitora impactos de restrições de voos entre Brasil e EUA

Agência ressaltou que as companhias devem oferecer assistência material gratuita aos passageiros, de acordo com o tempo de espera no aeroporto

Setor aéreo brasileiro estabelece um novo marco histórico em outubro de 2025, de acordo com dados divulgados pela Anac

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta sexta-feira (13) que segue monitorando os impactos das restrições de decolagens nos aeroportos dos Estados Unidos, causadas pela decisão da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) de determinar a paralisação das decolagens em todos os aeroportos do país, alegando “circunstâncias extraordinárias” e “razões de segurança”. Segundo a agência, voos internacionais com destino aos EUA serão avaliados caso a caso.

“A Anac esclarece que está monitorando os voos entre o Brasil e os Estados Unidos em função das restrições de decolagens nos aeroportos americanos. Sobre os voos que partem daqui para lá, a Agência recomenda aos passageiros que busquem as companhias aéreas para verificar a situação do voo ou eventuais alterações”, afirmou a autarquia em nota.

A decisão ocorre em meio a problemas de comunicação que atingiram centros de controle de tráfego aéreo nos EUA. Técnicos da FAA investigam a ocorrência, e ainda não havia previsão para a normalização das operações.

Em nota, a Anac destacou que atrasos, cancelamentos e interrupções de voos devem ser comunicados imediatamente pelas empresas aéreas, que também precisam manter os passageiros informados sobre a previsão de partida dos voos afetados.

“Os casos de atrasos, cancelamentos e interrupção do serviço devem ser comunicados imediatamente pelas empresas”, complementa

Agência ressaltou que as companhias devem oferecer assistência material gratuita aos passageiros, de acordo com o tempo de espera no aeroporto. Nos casos de atrasos superiores a quatro horas, cancelamentos ou interrupção do serviço, as empresas devem disponibilizar, à escolha do passageiro, reacomodação em outro voo, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso.

A reacomodação deve ser gratuita e ocorrer na primeira oportunidade, em voo da própria companhia ou de outra empresa aérea. Caso essa opção não seja conveniente, o passageiro pode escolher outro voo, em data e horário de sua preferência, desde que operado pela própria companhia e dentro do prazo de validade da passagem.

Suspensão de voos

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos suspendeu todas as decolagens no país nesta sexta-feira após uma falha de comunicação no controle de tráfego aéreo. Em publicação no X, o secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que o problema atingiu todos os centros de controle de tráfego aéreo em rota.

“Os técnicos da FAA estão investigando o problema. Divulgaremos atualizações assim que tivermos novas informações”, escreveu Duffy.

A FAA citou “circunstâncias extraordinárias” e razões de segurança para determinar que os voos com partida prevista de aeroportos americanos permaneçam em solo até novo aviso. Os aviões que já estavam no ar podiam pousar. Segundo a agência, os voos internacionais com destino aos Estados Unidos seriam avaliados caso a caso.

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmou que não há indícios de que uma ameaça ao país tenha motivado a suspensão das decolagens em todos os aeroportos americanos. Em conversa com jornalistas na Casa Branca, ele atribuiu a paralisação a uma falha nas telecomunicações.

“Não temos nenhum indício, nenhuma razão para acreditar, até o momento, que isso tenha sido uma ameaça aos Estados Unidos”, disse Mullin. Ele reiterou que “até agora, não há indício de que isso tenha sido um ataque deliberado contra nós”. “Foi uma interrupção nas telecomunicações”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo