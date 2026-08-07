Após atingir RS, ciclone ‘bomba’ afeta litoral paulista e suspende aulas no Rio

Na capital fluminense, os trens tiveram a operação de horário de pico antecipada, como medida preventiva diante da possibilidade de ventos fortes

A cidade de Santos, no litoral paulista, registrou rajadas de vento de 109 km/h nesta sexta-feira (7) o maior índice entre os municípios do Estado de São Paulo na relação atualizada até às 13h40. Itanhaém aparece em seguida, com 97 km/h. Os fortes ventos ocorrem em meio ao avanço de uma frente fria pela região associada à formação de um ciclone na região Sul do País.

Outras cidades também tiveram rajadas expressivas. Em Ubatuba, os ventos chegaram a 74,5 km/h, enquanto Presidente Prudente registrou 70,4 km/h. Em Areias, o índice foi de 68 km/h e, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, chegou a 66,9 km/h.

No litoral, além de Santos, Itanhaém e Ubatuba, foram registradas rajadas de 64 km/h em São Sebastião, 56,5 km/h em Ilhabela e 54,1 km/h em Caraguatatuba.

Em Santos, a estação meteorológica da Praticagem registrou os ventos de 109 km/h às 6h39. Por volta das 9h, a velocidade havia caído para 75 km/h.

As condições meteorológicas também afetaram a operação do Porto de Santos. A Capitania dos Portos fechou o canal para navegação por volta das 6h45. A navegação foi liberada às 8h20. Pelo menos cinco cidades do litoral paulista suspenderam as aulas na rede pública nesta sexta-feira.

A Defesa Civil de São Paulo informou que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) prevê ventos de até 100 km/h no Estado ao longo do dia, acompanhados de chuvas moderadas.

Segundo a Climatempo, na capital paulista, as rajadas podem chegar a 80 km/h. Para o litoral paulista, a Serra do Mar e o Vale do Paraíba, a previsão é de ventos entre 90 km/h e 110 km/h.

Alerta máximo no Rio

A prefeitura do Rio e o governo do Estado do Rio de Janeiro emitiram um comunidade no início da tarde também desta sexta-feira recomendando a antecipação do expediente e o encerramento de todas as atividades que não sejam essenciais para antecipar o retorno para casa. A decisão foi tomada pelo prefeito da capital fluminense, Eduardo Cavaliere (PSD) em conjunto com o governador em exercício desembargador Ricardo Couto após a confirmação do registro de ventos de 74 km/h na Costa Verde, no fim da manhã.

A Defesa Civil emitiu um “alerta extremo” no início da tarde desta sexta-feira, às 12h35. A mensagem foi enviada para os celulares informando a recomendação de antecipação do expediente

De acordo com a previsão meteorológica, os ventos podem chegar a 90km/h nesta sexta-feira.

A cidade carioca amanheceu em Estágio 2 de alerta nesta sexta-feira, devido aos ventos moderados e fortes registrados durante a madrugada. A Defesa Civil emitiu aviso às 5h05, recomendando que os deslocamentos sejam feitos apenas em caso de necessidade.

A rede municipal suspendeu aulas preventivamente. A prefeitura e o governo do Estado recomendaram também a antecipação do fim do expediente.

As autoridades orientam a população a evitar áreas com árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade. Na semana passada, duas pessoas morreram após a queda de um muro em Santa Teresa, na capital fluminense.