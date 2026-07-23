Após caos em SP, empresa diz que linhas de trens estão totalmente regularizadas

A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (23) pela Trivia Trens, responsável pelo trecho

As linhas de trens 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade já estão totalmente regularizadas após o caos na manhã desta quinta-feira (23) em São Paulo. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (23) pela Trivia Trens, responsável pelo trecho.

A operação PAESE, que fornece ônibus em situações emergenciais, que havia sido acionada no início da manhã pela concessionária, foi desmobilizada. No momento, apenas o serviço Expresso Aeroporto segue em processo de regularização, segundo a empresa.

“Hoje, por volta das 5h40, uma falha em uma composição provocou um problema elétrico entre as estações Tatuapé e Brás. Como precaução, a concessionária interrompeu a circulação dos trens, priorizando a proteção das pessoas e a regularização do sistema no menor tempo possível. A Trivia Trens lamenta os transtornos causados aos passageiros” Trivia Trens

A circulação dos trens nas três linhas foi interrompida temporariamente após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens, responsável pelo trecho.

A falha provocou uma série de transtornos aos passageiros. Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes estações. Vídeos publicados por usuários também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção.

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) deve voltar a operar as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade por 90 dias após a confusão. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).