Após trânsito recorde, SP mantém rodízio em dia de jogo do Brasil na Copa

A Prefeitura de São Paulo manteve o rodízio municipal de veículos nesta segunda-feira (29), dia em que a seleção brasileira enfrenta o Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A restrição segue válida para veículos com placas de final 1 e 2, que não podem circular no Centro Expandido entre 7h e 10h e das 17h às 20h.

No jogo anterior da seleção, quando o rodízio foi suspenso no período da tarde, a capital paulista registrou 1.690 quilômetros de congestionamento às 18h, o maior índice do ano e o mais alto desde 2020, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O recorde histórico permanece sendo de 5 de setembro de 2019, quando a cidade de São Paulo atingiu 1.902 quilômetros de lentidão.