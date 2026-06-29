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Após trânsito recorde, SP mantém rodízio em dia de jogo do Brasil na Copa

Durante partida anterior, cidade registrou 1.690 quilômetros de congestionamento

Estadão Conteúdo

Imagem de trânsito com motos entre os carros
TRÂNSITO INTENSO NA MARGINAL PINHEIROS, EM SP RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A Prefeitura de São Paulo manteve o rodízio municipal de veículos nesta segunda-feira (29), dia em que a seleção brasileira enfrenta o Japão pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A restrição segue válida para veículos com placas de final 1 e 2, que não podem circular no Centro Expandido entre 7h e 10h e das 17h às 20h.

No jogo anterior da seleção, quando o rodízio foi suspenso no período da tarde, a capital paulista registrou 1.690 quilômetros de congestionamento às 18h, o maior índice do ano e o mais alto desde 2020, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O recorde histórico permanece sendo de 5 de setembro de 2019, quando a cidade de São Paulo atingiu 1.902 quilômetros de lentidão.

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