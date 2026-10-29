Assessor de deputada do PSOL é preso em operação sobre exploração sexual de menores

Ação da Polícia Civil do RJ investiga uma rede criminosa acusada de produzir vídeos criminosos; Talíria Petrone confirmou a exoneração do assessor

O assessor da deputada federal reeleita Talíria Petrone (PSOL) foi preso nessa quarta-feira (28), durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação, denominada de NXIVM, cumpriu mandados de prisão e 18 medidas de busca e apreensão contra envolvidos em uma rede criminosa investigada por produzir vídeos de exploração sexual de menores.

Em nota publicada nas redes sociais, a parlamentar confirmou a exoneração do assessor e que as investigações “devem ser conduzidas com transparência, rigor e independência”.

“Fui surpreendida na manhã de hoje com informações sobre a operação da Polícia Civil decorrente de investigações que seguem em curso sobre exploração sexual. Determinei a exoneração do assessor citado no processo, enquanto aguardamos a elucidação dos fatos” Nota da deputada federal reeleita Talíria Petrone (PSOL)

Segundo a Polícia Civil, o grupo investigado registrava estupros coletivos, torturas, ameaças e chantagens. A investigação revelou uma rede de vídeos de pornografia com adolescentes, em esquema de escravidão sexual.