Avião de pequeno porte cai em Marília (SP) e deixa pelo menos dois mortos

Aeronave bimotor de sigla PT-MDB caiu logo após a decolagem, por volta das 11h13, de acordo com a Defesa Civil

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quarta-feira (10) na região de Marília, no interior de São Paulo. O acidente deixou pelo menos duas pessoas mortas e uma em estado grave.

A aeronave bimotor de sigla PT-MDB caiu logo após a decolagem, por volta das 11h13, de acordo com a Defesa Civil. O veículo caiu em um campo de futebol de uma associação atlética, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Em nota enviada à Jovem Pan Marília, foi informado que o voo havia partido do próprio aeroporto da cidade.

Equipes de bombeiros foram acionadas e conseguiram socorrer uma das vítimas da queda com vida, em estado grave, com quadro de traumatismo craniano. Ela foi encaminhada a um pronto-socorro da região.

Outras duas pessoas ficaram presas nas ferragens e foram carbonizadas. Os três passageiros seriam pilotos. Segundo a Rede VOA, que administra o aeroporto, as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelos órgãos competentes.