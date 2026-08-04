Ciclone bomba deixa Brasil em alerta para frente fria, tempestades, rajadas de vento e granizo

De acordo com o Inmet, os maiores impactos no Brasil estão previstos para ocorrer entre os dias 6 e 8 de agosto, principalmente na região Sul

Pedestres enfrentam clima frio e chuvoso na região de Campinas, interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 22. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para risco de alagamentos, queda de árvores e transtornos no trânsito. As temperaturas variam entre 16°C e 24°C. 22/09/2025 - Foto: DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou nesta terça-feira (04), que acompanha a formação de um sistema de baixa pressão que poderá dar origem a um “ciclone bomba” intenso entre a região Sul do Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Oceano Atlântico nos próximos dias.

De acordo com o Inmet, os maiores impactos no Brasil estão previstos para ocorrer entre os dias 6 e 8 de agosto, principalmente na região Sul. A formação do ciclone favorecerá o avanço de uma frente fria, com possibilidade de ocorrência de tempestades com raios, rajadas de vento e granizo. Há previsão de condições favoráveis à ocorrência de tempestades severas, especialmente no Sul do Brasil.

O ciclone-bomba ocorre quando um sistema de baixa pressão se intensifica rapidamente em um curto período de tempo. Embora os modelos indiquem um cenário favorável à formação de um ciclone extratropical intenso, a classificação definitiva como ciclone-bomba dependerá da confirmação da intensidade da queda da pressão atmosférica durante sua evolução.

Os ventos mais intensos devem ocorrer sobre o Oceano Atlântico, onde as rajadas poderão superar 100 km/h em áreas próximas ao centro do ciclone. Na faixa costeira e em áreas da Região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, também são esperadas rajadas superiores a 60 km/h entre 6 e 8 de agosto.

Além disso, a intensificação do ciclone poderá favorecer a formação de linhas de instabilidade e frentes de rajada (ventos fortes e repentinos que se deslocam à frente de uma tempestade) associadas à passagem da frente fria, com destaque para áreas entre o Sul do Brasil e o Paraguai.

Após o afastamento do ciclone para o oceano, o avanço da alta pressão favorecerá a entrada de ar frio sobre o centro-sul do Brasil, provocando queda acentuada das temperaturas, com possibilidade de impactos também em áreas do Centro-Oeste e Sudeste nos dias posteriores.