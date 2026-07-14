BC diz que ainda há R$ 6,2 bilhões em ‘dinheiro esquecido’; saiba como receber

Sistema permite consulta de valores para pessoas vivas ou já falecidas

Uma atualização publicada pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira (14) informou que ainda existem cerca de R$ 6,241 bilhões em “valores esquecidos” em instituições financeiras. O montante total engloba pessoas físicas e empresas.

Do valor total, mais da metade, aproximadamente R$ 4,4 bilhões, são recursos esquecidos por pouco mais de 24 milhões de clientes das instituições. O montante total deixado para trás por cerca de 2,2 milhões de empresas é pouco mais de R$ 1,8 bilhão.

De acordo com o Banco Central, o valor total de dinheiro esquecido em março era de R$ 10,6 bilhões, porém, parte do montante foi redirecionada a um fundo público utilizado para o Desenrola 2.0, um pacote de medidas preparadas pelo governo federal para tentar reduzir o endividamento dos brasileiros.

Como verificar

Para que o resgate seja feito, é necessário primeiro verificar se há valores esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras, o que deve ser feito em uma página específica, o “Sistema Valores a Receber”, dentro do site do Banco Central.

A consulta pede apenas o número do CPF e a data de nascimento, no caso de pessoas físicas (vivas ou não). Para empresas, é necessário fornecer o CNPJ e o dia em que foi aberta.

Caso haja valores a receber, o próximo passo é acessar o sistema SRV por meio da conta GOV, que precisa ser nível prata ou ouro e ter verificação em duas etapas habilitada, para saber qual o valor disponível e solicitar a devolução.

Como resgatar

Caso seja confirmada a existência de valores esquecidos em instituições, o botão “Acessar meus Valores a Receber” ficará disponível e, ao clicar, a página redirecionará ao sistema SRV dentro da conta GOV.

Após o login e comprovação da verificação em duas etapas e nível prata ou ouro da conta, é necessário ler e aceitar um Termo de Ciência e conferir se as informações na tela estão corretas.

Valor a receber;

Instituição que deve devolver o valor;

Origem (tipo) do valor a receber;

Informações adicionais, quando for o caso.

Se a opção “Solicitar por aqui” estiver disponível:

A instituição devolverá o valor via Pix em até 12 dias úteis.

Selecione uma das suas chaves Pix e informe seus dados pessoais.

Guarde o número de protocolo, para entrar em contato com a instituição, se necessário.

Se a opção “Solicitar via instituição” estiver disponível:

A instituição não faz devolução por Pix em até 12 dias úteis.

Entre em contato pelo telefone ou e-mail informado pela instituição para combinar a forma de devolução.

Golpes

O Banco Central alerta para cuidados necessários para evitar golpes e fornecer dados a sistemas que não são oficiais. Os principais cuidados são relacionados ao local onde a disponibilidade de valores pode ser consultada.