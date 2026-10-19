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Bebê é resgatado pela PM após mãe solicitar ajuda simulando pedido de pizza

Mulher disse à polícia que sofria agressões e ameaças do ex-companheiro envolvendo o filho de três meses do casal
David de Tarso

Júlia Lara e David de Tarso

Câmeras acopladas aos uniformes de policiais
Uso de câmeras acopladas aos uniformes de policiais militares do estado de São Paulo para registro das suas ações, implementada em 18 unidades, ajudou a reduzir violência policial,trazendo resultados emblemáticos. Rovena Rosa/Agência Brasil

Um bebê de três meses foi resgatado pela Polícia Militar no domingo (18) após a mãe da crianca pedir ajuda à corporação simulando um pedido de pizza por ligação. Os policiais também prenderam um homem, ex-companheiro da mulher, suspeito de violência doméstica no Jardim Jussara, em São Bernardo do Campo.

Na ligação gravada pela PM, ao atenderem o chamado, a vítima diz querer pedir uma pizza. O policial então pergunta o endereço e o telefone da moça e informa que a corporação está a caminho.

Segundo nota da SSP, quando a viatura já estava próxima ao local, a Central de Emergências da Polícia Militar fez novo contato com a mulher e, mantendo a comunicação disfarçada, informou que “a pizza havia chegado”. A estratégia foi utilizada para obter mais informações e orientar a saída da vítima do imóvel em segurança, reduzindo sua exposição a riscos.

Aos policiais, a mulher disse sofrer ameaças e agressões praticadas pelo ex-companheiro. Segundo ela, após uma agressão, o homem havia levado o filho do casal para a própria residência e continuado a ameaçá-la.

Com base nas informações dadas pela vítima, as equipes realizaram buscas pela comunidade e localizaram o imóvel. No interior da casa, encontraram o bebê sozinho sobre uma cama, com roupas cobrindo seu rosto e comprometendo a respiração. “Os policiais retiraram imediatamente as peças, permitindo que a criança respirasse normalmente”, informaram.

Na sequência, o suspeito foi localizado e detido. Ele alegou ter saído por um breve período, deixando o bebê sozinho. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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