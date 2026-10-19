Bebê é resgatado pela PM após mãe solicitar ajuda simulando pedido de pizza
Um bebê de três meses foi resgatado pela Polícia Militar no domingo (18) após a mãe da crianca pedir ajuda à corporação simulando um pedido de pizza por ligação. Os policiais também prenderam um homem, ex-companheiro da mulher, suspeito de violência doméstica no Jardim Jussara, em São Bernardo do Campo.
Na ligação gravada pela PM, ao atenderem o chamado, a vítima diz querer pedir uma pizza. O policial então pergunta o endereço e o telefone da moça e informa que a corporação está a caminho.
Segundo nota da SSP, quando a viatura já estava próxima ao local, a Central de Emergências da Polícia Militar fez novo contato com a mulher e, mantendo a comunicação disfarçada, informou que “a pizza havia chegado”. A estratégia foi utilizada para obter mais informações e orientar a saída da vítima do imóvel em segurança, reduzindo sua exposição a riscos.
Aos policiais, a mulher disse sofrer ameaças e agressões praticadas pelo ex-companheiro. Segundo ela, após uma agressão, o homem havia levado o filho do casal para a própria residência e continuado a ameaçá-la.
Com base nas informações dadas pela vítima, as equipes realizaram buscas pela comunidade e localizaram o imóvel. No interior da casa, encontraram o bebê sozinho sobre uma cama, com roupas cobrindo seu rosto e comprometendo a respiração. “Os policiais retiraram imediatamente as peças, permitindo que a criança respirasse normalmente”, informaram.
Na sequência, o suspeito foi localizado e detido. Ele alegou ter saído por um breve período, deixando o bebê sozinho. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado e o homem permaneceu à disposição da Justiça.
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