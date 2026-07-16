Bebê morre após sofrer parada cardíaca durante transferência de hospitais no DF
Uma bebê de 5 meses morreu no último dia 6 após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a transferência entre leitos de um hospital, no Distrito Federal. A morte foi confirmada no Hospital da Criança de Brasília José Alencar. O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com a ocorrência registrada no órgão policial, a criança deu entrada em um hospital com dificuldades respiratórias, tosse intensa e episódios de vômito, sendo internada para tratamento. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital da Criança.
Segundo o relatório médico citado no registro da Polícia Civil, durante a mudança de leito a paciente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Após as tentativas de atendimento, a morte foi confirmada.
A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia, e a investigação está sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Polícia, que apura as circunstâncias da morte.